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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti…

Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti…
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25 Mart 2022 - 14:39

Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti…

90’lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Yonca Evcimik, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak spor salonundan yaptığı paylaşımla gündem olan Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu gözler önüne serdi.

Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 1

90’lı yıllarda fırtınalar estiren ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı.

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 2

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son yayınladığı pozla bir kez daha gündeme geldi.

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 3

Ünlü oyuncu, spor salonunda pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 4

Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için “Yıllara meydan okuyor”“Zaman onun için durmuş”Hiç yaşlanmıyor” yorumları yapıldı.

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 5

İşte o paylaşım…

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 6

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 7

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 8

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 9

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 10

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 11

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 12

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 13

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 14

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 15

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 16

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Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti… - Sayfa 17
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