Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti…
90’lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Yonca Evcimik, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak spor salonundan yaptığı paylaşımla gündem olan Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu gözler önüne serdi.
90’lı yıllarda fırtınalar estiren ve Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, son yayınladığı pozla bir kez daha gündeme geldi.
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Ünlü oyuncu, spor salonunda pilates yaparken verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
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Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için “Yıllara meydan okuyor”, “Zaman onun için durmuş”, “Hiç yaşlanmıyor” yorumları yapıldı.
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İşte o paylaşım…
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