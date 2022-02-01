Yonca Evcimik adeta yıllara meydan okuyor! ‘Kalçalar taş’ notu dikkat çekti…

90’lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, özellikle Çılgın Bediş dizisiyle hafızalara kazınmıştı. Sosyal medya hesabını da aktif kullanan Yonca Evcimik, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak spor salonundan yaptığı paylaşımla gündem olan Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen formunu koruduğunu gözler önüne serdi.