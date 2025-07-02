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Meltem Cumbul’un Kırmızı Tercihi Fenerbahçe’de İkiye Bölünmeye Sebep Oldu

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezon formalarının tanıtıldığı lansmanda giydiği kırmızı elbise ile sosyal medyada gündem oldu. Cumbul’un tercih ettiği kırmızı renk, bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

Taraftarlar arasında kırmızı rengin ezeli rakip Galatasaray’ı çağrıştırdığı yorumları yapılırken, “Bu ne şuursuzluk?”, “Gerçekten kırmızı mı?”, “İnanılır gibi değil bu ne düşüncesizlik” gibi eleştiriler geldi. Öte yandan bazı Fenerbahçeliler ise Meltem Cumbul’a destek vererek, “Bayrağımızın kırmızı ne var bunda?”, “Bizim armamızda da kırmızı var” ifadeleriyle savunma yaptı.

Bu durum, Fenerbahçeli taraftarlar arasında ikiye bölünmeye yol açtı. Bazı taraftarlar, Meltem Cumbul’un Fenerbahçeliliğiyle bilinen bir isim olduğunu ve kıyafet seçimlerinin eleştirilmemesi gerektiğini savundu. Diğer taraftarlar ise kırmızı rengin kulüp aidiyetini simgelediğini belirterek, kırmızı kullanımının yanlış olduğunu dile getirdi.

Meltem Cumbul’un Kırmızı Tercihi Fenerbahçe’de İkiye Bölünmeye Sebep Oldu
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