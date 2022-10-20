Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri…

Ünlülerin memleketleri takipçileri ve sevenleri tarafından sürekli olarak merak edilen konulardan biri. Ünlülerin nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız… İşte ünlülerin memleketleri…
Burak Özçivit – İstanbul / Sarıyer
Melisa Aslı Pamuk – Hatay
Burçin Terzioğlu – Trabzon / Of
Uraz Kaygılaroğlu – Balıkesir
Sagopa Kajmer – Samsun
Melisa Şenolsun – İzmir
Demet Özdemir – Kocaeli
Burak Deniz – Kocaeli
Mehmet Yalçınkaya – Bolu
Pınar Deniz – Mardin
Aras Bulut İynemli – İstanbul
Aleyna Tilki – Konya
Burcu Özberk – Eskişehir
Dilan Çiçek Deniz – Sivas
Şeyma Subaşı – Samsun
Miray Daner – Giresun
Hazal Kaya – Gaziantep
İrem Sak – Sivas
Aslı Enver – Birleşik Krallık
Bensu Soral – Bursa
Aybüke Pusat – Ankara
Oktay Kaynarca – Malatya
Burcu Esmersoy – İstanbul
Müge Anlı – İstanbul
Çağan Atakan Arslan – Sivas
Tolga Sarıtaş – Sivas
Çağatay Ulusoy – Anne Boşnak, baba Bulgar göçmeni
Fahriye Evcen – Solingen, Batı Almanya
Neslihan Atagül – Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez
Can Yaman – Yugoslavya
Esra Erol – Sinop
Engin Altan Düzyatan – İzmir
Eda Ece – İstanbul
İlker Kaleli – Van
Kıvanç Tatlıtuğ – Adana
Murat Boz – Zonguldak
Hadise – Sivas
Elçin Sangu – İstanbul
Hande Erçel – Balıkesir
Barış Arduç – Ankara
Sinem Kobal – İstanbul
Oğuzhan Koç – Erzincan
Kadir Doğulu – Mersin
Deniz Baysal – İzmir
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