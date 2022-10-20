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Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri…

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri…
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20 Ekim 2022 - 13:33

Ünlülerin memleketleri takipçileri ve sevenleri tarafından sürekli olarak merak edilen konulardan biri. Ünlülerin nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız… İşte ünlülerin memleketleri…

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 1

Burak Özçivit – İstanbul / Sarıyer

144

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 2

Melisa Aslı Pamuk – Hatay

244

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 3

Burçin Terzioğlu – Trabzon / Of

344

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 4

Uraz Kaygılaroğlu – Balıkesir

444

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 5

Sagopa Kajmer – Samsun

544

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 6

Melisa Şenolsun – İzmir

644

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 7

Demet Özdemir – Kocaeli

744

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 8

Burak Deniz – Kocaeli

844

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 9

Mehmet Yalçınkaya – Bolu

944

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 10

Pınar Deniz – Mardin

1044

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 11

Aras Bulut İynemli – İstanbul

1144

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 12

Aleyna Tilki – Konya

1244

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 13

Burcu Özberk – Eskişehir

1344

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 14

Dilan Çiçek Deniz – Sivas

1444

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 15

Şeyma Subaşı – Samsun

1544

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 16

Miray Daner – Giresun

1644

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 17

Hazal Kaya – Gaziantep

1744

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 18

İrem Sak – Sivas

1844

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 19

Aslı Enver – Birleşik Krallık

1944

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 20

Bensu Soral – Bursa

2044

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 21

Aybüke Pusat – Ankara

2144

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 22

Oktay Kaynarca – Malatya

2244

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 23

Burcu Esmersoy – İstanbul

2344

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 24

Müge Anlı – İstanbul

2444

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 25

Çağan Atakan Arslan – Sivas

2544

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 26

Tolga Sarıtaş – Sivas

2644

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 27

Çağatay Ulusoy – Anne Boşnak, baba Bulgar göçmeni

2744

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 28

Fahriye Evcen – Solingen, Batı Almanya

2844

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 29

Neslihan Atagül – Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

2944

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 30

Can Yaman – Yugoslavya

3044

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 31

Esra Erol – Sinop

3144

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 32

Engin Altan Düzyatan – İzmir

3244

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 33

Eda Ece – İstanbul

3344

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 34

İlker Kaleli – Van

3444

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 35

Kıvanç Tatlıtuğ – Adana

3544

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 36

Murat Boz – Zonguldak

3644

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 37

Hadise – Sivas

3744

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 38

Elçin Sangu – İstanbul

3844

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 39

Hande Erçel – Balıkesir

3944

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 40

Barış Arduç – Ankara

4044

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 41

Sinem Kobal – İstanbul

4144

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 42

Oğuzhan Koç – Erzincan

4244

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 43

Kadir Doğulu – Mersin

4344

Nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlüler ve memleketleri… - Sayfa 44

Deniz Baysal – İzmir

4444

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