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Survivor’da Boğulma Tehlikesi! Herkesin Yüreği Ağzına Geldi

Survivor’da Boğulma Tehlikesi! Herkesin Yüreği Ağzına Geldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2023 - 14:49
Survivor yarışması dokunulmazlık oyununda kaza. Ertuğ asılı olduğu ipten denize düştü, çırpınması sebebiyle yarışmacılar ve izleyenler korku dolu anlar yaşadı. Sudan çıkarılan genç yarışmacı, “Survivor’ım bitti!” diyerek isyan etti.

Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Barış Telli ve Halil karşı karşıya geldi. Mekanizmaya bağlı olarak yukarıya çıkan isimler Kürşat ve Ertuğ oldu.

Oyun esnasında asılı olduğu ipten denize düşen Ertuğ’un canı acıdığı görüldü. Yarışmacı bir süre sonra kendini suyun içine bıraktı. Bu durum diğer Survivor yarışmacılarının panik olmasına neden oldu.

Ertuğ’un geçirdiği kaza sebebiyle ortam bir anda gerildi. Yarışmacılar suya atlayarak ona yardımcı oldu.

SIKINTI YOK DE O ZAMAN, DELİ MİSİN?

Ertuğ’un ses vermemesinden sonra sıkıntısı olmadığını belirtmesine sitem eden Osman Can “Sıkıntı yok de o zaman. Deli misin sen?” diyerek tepki gösterdi.

“Parmağım kırıldı” diyen Ertuğ “Canım yanıyor” diyerek durumunu anlatmaya çalıştı. Ertuğ doktoru beklediği esnada “Survivor’ım bitti” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Doktor, biceps’inde ağrı olduğunu belirten Ertuğ’a buz yolladı. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takım ikinci dokunulmazlığı da kaybederek takımlarından bir kişiyi daha eleme potasına soktu.

SURVIVOR’DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Konseyde en çok oyu alan Cansu Tuman haftanın ikinci eleme adayı seçildi. Cansu Asena’nın eleme rakibi oldu.

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