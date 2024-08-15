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Ancelotti Arda Güler’e haberi verdi!

Ancelotti Arda Güler’e haberi verdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ağustos 2024 - 13:47

Real Madrid’in Atalanta maçında sonra teknik direktör Ancelotti’nin Arda Güler’e ne söylediği ortaya çıktı.

Ancelotti Arda Güler’e haberi verdi

İspanyol devi Real Madrid, İtalya’nın Atalanta takımını dün akşam Polonya’daki maçta 2-0 yenmiş ve UEFA Süper Kupa’yı kazanmıştı.

Golleri Valverde ve Mbappe atarken, milli yıldızımız Arda Güler, 88. dakikada oyuna girmişti.

Karşılaşma sonrası madalya töreninin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’le yaptığı konuşma dikkat çekmişti.

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İspanya basınından Defensa Central, Ancelotti’nin Arda Güler’e ne dediğini ortaya çıkardı ve haber yaptı.

Buna göre Ancelotti son dakikalarda oyuna aldığı Arda Güler’e “Sezonun devamında bu durum böyle devam etmeyecek. Daha fazla süre bulacaksın. Mallorca maçı da böyle olacak. Çünkü bunu hak ettin” dedi.

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