Ünlü Model Çağla Şıkel’e Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bikinili pozlarıyla yine gündem olmayı başardı. Kendi evinin bahçesindeki havuzda verdiği pozlarla büyük ilgi gören Şıkel, fit vücudu ve doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Paylaşımlarında enerjisiyle dikkat çeken başarılı isim, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Çağla Şıkel’in evinin havuzunda çektirdiği ve Instagram hesabından yayınladığı bikinili fotoğraflar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Ünlü modelin pozlarına “Kim der ki iki çocuk annesi?”, “Zaman ona işlemiyor”, “Formunun sırrı nedir?” gibi birçok övgü dolu yorum geldi. Takipçileri, Şıkel’in genç ve sağlıklı görüntüsüne hayran kaldıklarını dile getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarında samimi ve doğal halleriyle dikkat çeken Çağla Şıkel, paylaştığı bu karelerin altına “Şimdiki an kuşları gökyüzüne, çiçekleri bahara, karları kışa, bizi kendimize geri verir” notunu düştü. Ünlü modelin bu anlamlı mesajı, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı ve kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Çağla Şıkel’in formunu korumak için uyguladığı sağlıklı yaşam rutinleri de sıkça gündeme geliyor. Sık sık spor yapan ve dengeli beslenmeye özen gösteren Şıkel, sabah kahvaltılarında kuruyemiş, sağlıklı atıştırmalıklar ve doğal ürünlere yer veriyor. Akşam yemeklerinde ise hafif ve protein ağırlıklı beslenmeyi tercih eden güzel model, sağlıklı yaşam tüyolarını zaman zaman takipçileriyle de paylaşıyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez ismi olan Çağla Şıkel, her sezon olduğu gibi bu yıl da tatil ve havuz keyfiyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Bikinili pozları ve enerjik tarzıyla takipçilerinin ilham kaynağı olan Şıkel, güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Magazin dünyasında sıkça konuşulan ve takip edilen Çağla Şıkel’in havuz başındaki doğal ve samimi halleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şıkel, her paylaşımıyla adeta yeni bir moda ve yaşam trendi başlatıyor.