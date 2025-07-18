Aşk Dolu Pozlar: Sinem Ünsal ve Berk Cankat’ın Tatil Keyfi

Başarılı oyuncu Sinem Ünsal, yoğun geçen sezonun ardından sevgilisi Berk Cankat ile birlikte soluğu Ege’nin gözde tatil beldesi Bodrum’da aldı. İkilinin tatil rotası sadece Bodrum’la sınırlı kalmadı, ünlü çift Yunan adalarını da keşfetmeye başladı. Sinem Ünsal ve Berk Cankat’ın tatil keyfi sosyal medyada büyük ilgi görürken, çiftin birlikte paylaştığı romantik anlar beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünsal, Bodrum Yalıkavak’ta denizin ve güneşin tadını çıkarırken, renkli bikinisi ve şık kimonosu ile verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu, tatil fotoğraflarını “yeni rota” notuyla paylaştı. Sinem Ünsal’ın doğal ve samimi halleri takipçilerinden tam not aldı.

Berk Cankat ise sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaşarak “Yaz bizim için yeni başlangıçların adresi” yorumunda bulundu. Çiftin uyumlu ve mutlu halleri, magazin gündeminde sıkça yer bulmaya devam ediyor. İkilinin birlikte çıkardığı tatil pozları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tatilin ikinci durağı olarak Yunan adalarını tercih eden çift, burada da birlikte çekildikleri romantik karelerle gündem olmayı başardı. Sinem Ünsal ve Berk Cankat, yaz boyunca farklı destinasyonlarda tatilin ve aşkın tadını çıkaracaklarını belirtti. Ünsal’ın “Her anın tadını birlikte çıkarmak çok güzel” şeklindeki açıklaması ise çiftin ne kadar mutlu olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ünlü çiftin yaz tatilindeki enerjisi ve pozitif halleri, hayranlarından ve takipçilerinden de yoğun ilgi görüyor. Tatil sezonunu dolu dolu geçiren Sinem Ünsal ve Berk Cankat, ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.