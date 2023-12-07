Fatih Terim Fonu ortalığı karıştırdı! Lube Ayar’dan Sözcü TV ile ilgili bomba iddia!

Aralarında ünlü futbolcularında mağdur olarak yer aldığı Seçil Erzan’ın fon dolandırıcılığı hala gündemdeki yerini korurken, sürecin nasıl başladığı ve nasıl devam ettiği herkes tarafından merak ediliyor. Her gün yeni detayların öğrendiği skandalla ilgili bir açıklamada Gazeteci Lube Ayar’dan geldi.
Gazeteci Lube Ayar, Youtube’da yayınlanan Hodri Meydan programında Fatih Terim Fonu ve Sözcü TV’ye dair bomba bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz haftalarda soruşturmayla ilgili sunum yapmak için katıldığı Sözcü TV’den iş teklifi aldığını belirten Ayar, daha sonra bu teklifin kanal yönetimi tarafından geri çekildiğini anlattı.
Sözcü TV’nin kendisini ekrana çıkarmasının bilgi birikimden faydalanmak için olduğunu aktaran Ayar, “Sen bu işi biliyorsun, gel anlat dediler. Ben de gittim anlattım. İki yayın yaptık, anormal derecede çok izlendi” diye konuştu.
“REZAN EPÖZDEMİR BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ”
Kanalın kedisine profesyonel anlamda bir iş teklif etmek istediğini aktaran Ayar, “Hatta bana bu ilişkinin adını koyalım dediler. Biz gayet iyi bir ilişki kurduk, bunun adı olsun dediler. Dedim ne bu, nişan mı, öyle farz edin dedi kanalın şef editörü. Cüzi bir rakam teklif ettiler, telif ücreti. Tamam dedim bütçeniz buysa bu, önemli olan bir karşılığının olması. Anlaştık” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz hafta bir yayına daha çıktığını söyleyen Ayar, “Bu yayında çok değerli akademisyen ve ekonomistlerle konuyu konuştuk. Fakat hafta sonu bir teklif geldi. İpek Özbey’in programına yeniden çıkar mısın diye sordular. Tamam dedim. Çünkü bana haftada 2 3 kez akşam programlarına çıkacaksınız ama Fatih Terim Fonu’nu sadece burada konuşacaksınız demişlerdi. Hafta sonu bana dendi ki Rezan Epözdemir sizinle görüşmek istiyor. Rezan Bey’de futbolcuların avukatlarından biri. Görüşmede karar kıldık“ şeklinde konuştu.
“FATİH TERİM FONU’NU ARTIK KONUŞMAYACAĞIZ”
Pazartesi kanal tarafından tekrar arandığını belirten Ayar, telefon konuşmasını şöyle aktardı:
“Lube Hanım, size biz bir teklifte bulunmuştuk ama bu teklifi geri çekmek durumdayız dediler. Neden diye sordum, Biz artık bu konuyu işlemeyeceğiz dendi. Neden ama bütün Türkiye bu konuyu konuşuyor dediğimde de ‘Gündemden düştü, artık enflasyon, asgari ücret tartışmaları var biz ekonomi programları yapacağız yanıtını aldım.”
“Sözcü TV İLE İLİŞİĞİMİ KESTİLER”
“Keyif sizin kanal sizin” diyen Ayar, son olarak şunları söyledi: “Daha sonra İpek Özbey mesaj attı. ‘Yarınki program iptal, Rezan Bey’de gelmeyecek’ diye. Toplantı da olmadı çünkü konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sözcü TV ile ilişiğimi kestiler”
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz haftalarda İpek Özbey ile Nokta atışı programına katılan gazeteci Lube Ayar, devam eden soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulunurken avukat Rezan Epözdemir ile tartışmıştı.
Açıklama yaptığı esnada canlı yayına bağlanan ve dava dosyasında mağdur olarak yer alan 5 ismin avukatlığını üstlenen Epözdemir, yayına bağlanır bağlanmaz Ayar’a tepki gösterdi.
“HANIMEFENDİYİ TANIMIYORUM”
“Bu yaptığınız çok etik olmadı” diyerek söze başlayan Epözdemir, Ayar’a, “Böyle bir sunum yapılacaksa keşke ben de orada olsaydım. Ben geleyim bunlara da cevap vereyim orada konuşalım. Hanımefendiyi ben tanımıyorum. Hukukçu mu önce onu sorayım?” diye sormuştu.
“DENİZBANK’IN ELİNE TUTUŞTURDUĞU ŞEYLERLE BİR SUNUM YAPMAYA ÇALIŞIYOR”
İpek Özbey “Hayır. Kendisi gazeteci” diyerek yanıt verince, Epözdemir “Zaten belli oluyor gazeteci olduğu, hukukçu olmadığı. Çünkü bir hukuk formasyonu yok. Konuya da çok vakıf değil. Denizbank’ın eline tutuşturduğu şeylerle bir sunum yapmaya çalışıyor. Ben geleyim cevap hakkımı kullanayım” demişti.
“SAYGISIZLIK YAPIYORSUNUZ”
Ayar ise bu sözlerin üzerine tepki göstererek, “Siz de gazeteci değilsiniz. Avukatsınız ama saygısızlık yapıyorsunuz. Buyrun gelin. Ben zaten geleceğinizi düşünerek hazırlanmıştım” demişti.
Araya giren İpek Özbey de “Lütfen iddialara cevap verelim. Kimseyi meslekleri üzerinden rencide etmeyelim. Burası öyle bir yer değil. Ben buna izin verecek bir moderatör değilim” diye konuştu.