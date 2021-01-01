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Rapçi Şehinşah’tan Olay Gönderme

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Rapçi Şehinşah’tan Olay Gönderme
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02 Ağustos 2021 - 15:11
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Rapçi Şehinşah, Marmaris’te halka otobüs üzerinden çay fırlatan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulundu.

Rapçi Şehinşah'tan Olay Gönderme: Dinleyicilere Çay Fırlattı

Gerçek adı Ufuk Yıkılmaz olan ve daha önce ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten gözaltına alınan rap müzik sanatçısı Şehinşah, konserde dinleyicilerine “Bir sürprizim var, umarım beğenirsiniz” dedi. Şehinşah, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göndermede bulunarak dinleyicilerine çay fırlattı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Marmaris’e gitmişti. Erdoğan, Marmaris’te yangın felaketi sürerken, halka otobüs üzerinden çay fırlatmıştı.

Rapçi Şehinşah, konserde Erdoğan’a göndermede bulundu.

Dinleyicilerine “Bir sürprizim var, umarım beğenirsiniz” diyen Şehinşah, çay fırlattı.

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