Erdoğan’ın Afişlerini Yırtan Vatandaş Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın billboardlardaki afişini yırtan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 61. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Belediyesi’ne ait reklam panosunda asılı bulunan Erdoğan’ın afişi, Y.S. adlı bir şahıs tarafından yırtıldı.

Emniyet ekiplerinin yaptığı kamera incelemesi sonucu kimliği tespit edilen Y.S. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.