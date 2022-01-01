Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!

Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!

Ünlü astrolog medyum Michaela Astro geçtiğimiz gece yılın en iyi uluslararası astroloğu ödülüne bir kez daha layık görüldü! Michaela ödülünü sunucu Özlem Yıldız ve Şenol İpek’in elinden aldı! Törenin kırmızı halı sunucusu da ünlü manken ve oyuncu Didem Aksu’ydu! Daha önceki törenlerde Ece Gürsel, Özlem Yıldız ve Tuğba Özay’da sunuculuk yapmıştı bu kervana Didem Aksu da dahil oldu! Sanat, iş ve cemiyet hayatından bir çok isimde ödüle layık görüldüler! Ünlü medyum Michaela Astro ve Didem Aksu geceye şıklıklarıyla damga vurdular! Michaela Astro son günlerde sanat ve siyaset camiasında oldukça popüler! Ünlüler randevu alabilmek için adeta sıraya giriyorlar bizden söylemesi dedikleri bir bir çıkan ünlü astroloğun kapısını aşındırmayan yok gibi!