Paylaşımıyla Gündem Oldu!

Manavgat, Bodrum ve Marmaris yangınları sonrası yapılan kampanyalardan biri de Help Turkey idi. Yangınları söndürmek için yeterli uçağın olmaması sosyal medyada tepki çekmişti. Yapılan paylaşımlara Nilüfer ve Nilgün Belgün gibi isimler “Ağırıma gidiyor” diyerek tepki göstermişti.

Şovmen Mehmet Ali Erbil de Instagram hesabından ‘Help Turkey’ paylaşımlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Ünlü şovmen, Instagram’ın ‘hikaye’ özelliğinden ‘Help Turkey’ paylaşımlarını alıntılayarak, “Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var” diye yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan tarafından evindeki görevli kadına tecavüzle suçlanan Erbil’in bu sözleri Twitter’da tepki çekti. Erbil’in bu açıklaması sonrası kimi takipçi sönmeyen yangınları paylaşırken kimi takipçi de Erbil’e bu suçmalamaları hatırlattı.