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Piyasalarda Fed coşkusu

Piyasalarda Fed coşkusu
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01 Aralık 2022 - 10:38
Fed Başkanı Powell, Fed’in Aralık ayında faiz artışında yavaşlamaya başlayacağını açıklaması, piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, “Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir. dedi. Powell, para politikalarında aşırı sıkılıştırma yapmak istemediklerini belirterek enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirtti.

Brookings Enstitüsünce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası” başlıklı toplantıda konuşan Powell, “Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Piyasaları hareketlendirdi

Bu açıklamanın ardından yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi risk iştahını artırdı.

Asya borsaları keskin şekilde yükseldi. Powell’ın açıklamalarının ardından Wall Street’te keskin yükselişler görülürken, dolar ve ABD’nin Hazine tahvillerinin getirisi düştü.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.67 yükseldi. Endeks, Fed’in faizleri art arda dört kez 75 baz puan yükseltmesinin ardından para politikasında değişikliğe gidebileceği beklentileriyle aylık bazda 30 yılın en büyük kazanımını elde etti.

 

Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 1.10 artış kaydetti. Piyasalar, Fed’in 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek politika toplantısında yüzde 91 ihtimalle 50 baz puan büyüklüğünde, yüzde 9 ihtimalle ise beşinci kez 75 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gideceğini fiyatlıyor.

Powell’ın açıklamalarının ardından düşen ABD’nin Hazine tahviller inin getirileri, bugün düşük seyrini korudu. 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 8.3 baz puan düşüşle yüzde 3.618 seviyesine geriledi.

ABD’nin 30 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi 6.8 baz puan düşüşle yüzde 3.755 seviyesine geriledi.

Faiz oranlarına duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise 5.2 baz puan düşüşle yüzde 4.321 seviyesine çekildi.

Altının ons u yüzde 0,5 yükselişle 1.780 dolara kadar yükselirken, Brent petrol sınırlı düşüşle 86,7 dolardan işlem görüyor.

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