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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti… Eski eşten romantik mesaj

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti… Eski eşten romantik mesaj
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Kasım 2023 - 14:58

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz mayıs ayında boşandığı 27 yıllık eşi Arzum Onan’ın yeni yaşını duygusal bir mesajla kutladı.

27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 1

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, meslektaşı Arzum Onan ile 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. 27 yıllık evlilikleri boyunca birçok kez ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili geçtiğimiz mayıs ayında resmen boşandı.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 2

Adliyeye el ele gelen çift, yine birlikte ayrıldı.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 3

Magazin dünyasına bomba gibi düşen ayrılığın ardından ortaya çeşitli iddialar atıldı. Mehmet Aslantuğ ise her seferinde hayatında kimse olmadığını söyledi.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 4

Arzum Onan’ın hayatındaki yerinin değişmeyeceğini söyleyen Aslantuğ, eski eşinin 50. yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesaj ile kutladı.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 5

Arzum Onan’ın eski fotoğraflarının olduğu bir video hazırlayan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:

“İyi ki doğdun güzel kız 🎉
Bir Ekim sabahı
Kadınlarına da Güneş gibi parlayan
100. Yılda ki, 50. yaş gününe
Son Ekim sabahına
Hoş geldin”

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 6

Onan ise Aslantuğ’a “Ah… Ağlarım” sözleriyle yanıt verdi.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 7

“BOŞANMAYI BEN İSTEMEDİM”

Mehmet Aslantuğ, Instagram sayfasında uzun bir video yayınlamış ve boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığını söylemişti.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 8

‘ÇOK ZARİF, ÇOK ASİL BİR DUYGUYLA 30 YIL GEÇİRDİM’

Erkekler kadar kadınların da bir çoğunun ‘can yakıcı’ olduğunu söyleyen Aslantuğ, kendi ilişkisini bu durumun dışında tuttu:

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 9

“Erkeklerin önemli bir kısmı can yakıyor. Bana göre kadınların da önemli bir kısmı can yakıyor. Kendi ilişkimden zinhar bağımsız söylüyorum. Çünkü ben bu fukaranın görüp, görebileceği çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim.”

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 10

‘ACI ÇEKTİM, ÜZÜLDÜM’

Boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığının altını çizen Mehmet Aslantuğ, ‘kolay olmadı’ dedi.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 11

“Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım filan, filan, filan…”

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 12

‘HUKUKEN DE BİTSİN’

Ünlü oyuncu, ayrı evlerde yaşama fikrinin ilişkilerini olumsuz etkilemesinden korktuğu için evliliği hukuken de bitirmeyi teklif ettiği anlattı.

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 13

“Bir tek şey istedim; bunu ayrı evlerde başaramayız, ayrı hayatlarda başaramayız. Bu çok eğilip, bükülür. Göz altındayız. Hukuken de bir sona varalım. Öyle bakalım. Dediğim sadece budur.”

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 14

‘KIRIP DÖKMEDEN, NEZAKETLE YÖNETİYORUM’

Mehmet Aslantuğ, kendisine yöneltilen sert eleştirilere de yanıt verdi:

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27 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Eski eşten romantik mesaj - Sayfa 15

“‘Bunu size yakıştıramadık’, ‘Bizi hayal kırıklığına uğrattını’, ‘Biz güvenimizi kaybettik’ cümlelerinden hareketle bu sohbeti yapıyorum. Bu bir sorumluluk o yüzden… Yoksa meselenin öznesi olduğum için yada yarınıma yönelik bir şeyi düzeltmek için yapmıyorum bunu. Bir yılı aşkın bir süredir ortalama bir erkeğin ‘madem öyle…’ deyip, iştah ve şehvetle hayata sarılacağı yerleri nezaketle yönetiyorum. Kırıp dökmeden…”

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