Üniversite öğrencileri dikkat. Tercihler nasıl yapılır?

Üniversite sınav sonuçları açıklandığında tercihler için süreç başladı. Uzmanlar, bu aşamada göz önünde bulundurulması gereken önemli noktaları vurguladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınava 3.5 milyon aday katıldı, bunlardan 63 bin 798’i sıfır puan aldı. Kadınların sözel, erkeklerin ise sayısal alanlarda daha yüksek doğru cevap verdikleri görüldü. Sınav sonuçlarına göre, TYT Türkçe’de 40 sorudan ortalama 21, TYT Sosyal Bilimler’de 20 sorudan 9, TYT Matematik’te 40 sorudan 8, TYT Fen’de 20 sorudan 3.5, AYT Matematik’te 40 sorudan 5.5, AYT Din’de 6 sorudan 1.2 ve AYT Fen’de 40 sorudan 6 doğru cevap verildi. Tercihler ise 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.