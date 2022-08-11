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Öğretmen eş durumu tayin başvurusu MEBBİS giriş ekranı!

Öğretmen eş durumu tayin başvurusu MEBBİS giriş ekranı!
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11 Ağustos 2022 - 11:06
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MEBBİS üzerinden eş durumu dolayısıyla tayin isteyen öğretmenler, başvuru tarihlerini ve süreci araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştireceği, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, belirtilen tarihte sona erecek. İşte, öğretmenlerin eş durumu tayin tercihleri için MEBBİS ekranı

MEBBİS üzerinden alınan Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu için sona yaklaşıldı. Öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerden dolayı yer değiştirme başvurusunda bulunacak. Peki öğretmen eş durumu tayini ne zaman sona erecek? İşte, MEBBİS MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi…

2022 ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos’ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos’ta yapılacak.

Atamaların ilanı da 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

MEBBİS üzerinden eş durumu dolayısıyla tayin isteyen öğretmenler, başvuru tarihlerini ve süreci araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerçekleştireceği, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, belirtilen tarihte sona erecek. İşte, öğretmenlerin eş durumu tayin tercihleri için MEBBİS ekranı

MEBBİS üzerinden alınan Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu için sona yaklaşıldı. Öğretmenler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlerden dolayı yer değiştirme başvurusunda bulunacak. Peki öğretmen eş durumu tayini ne zaman sona erecek? İşte, MEBBİS MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi…

2022 ÖĞRETMEN EŞ DURUMU TAYİNİ NE ZAMAN?

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos’ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos’ta yapılacak.

Atamaların ilanı da 23 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

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