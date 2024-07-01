KPSS Alan Bilgisi sınavı yapıldı. Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

14.45’te başlayan sınavda, adaylara her bir test için 40 sorudan oluşan toplam 120 çoktan seçmeli soru yöneltildi ve bu soruları cevaplamaları için 150 dakika süre tanındı.

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu, işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşacak ve yarın gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 23 Ağustos’ta açıklanacak.