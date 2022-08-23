Üniversite harç ücretleri ne zaman yatırılacak, ne kadar?

Üniversite harçları ücretleri, 2022-2023 eğitim yılının yaklaşmasıyla araştırılan konulardan biri oldu. Yeni eğitim yılında Yükseköğretim Kurumları için ödenmesi gereken harç ücretleri de belirlendi. Peki üniversite harçları ne zaman ödenecek? Üniversite harç ücretleri ne kadar? İşte 2022-2023 üniversite harç ücretleri…

2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversiter harç ücretleri araştırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bu yılki Üniversite harç ücretleri de netleşti. Karara göre, öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. İşte konuyla ilgili detaylar…ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?Üniversite harç ücretlerinin ne zaman yatıralacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene Eylül ayı içinde yatırılan ücretlerin, bu yıl da aynı dönemde yatırılması bekleniyor.Üniversite Harç Ücretleri için bağlı olunan üniversitenin harç ücreti yatırma tarih takip edilmeli.ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?Üniversite harç ücretleri; Tıp Fakültesi’nde 706 liradan 961 liraya, Hukuk Fakültesi’nde 374 liradan 509 liraya, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıkarıldı.2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİTıp Fakültesi: 961 TLDiş Hekimliği/Eczacılık Fakültesi: 804 TLVeteriner Fakültesi: 629 TLİTÜ İşletme Fakültesi: 654 TLFen Edebiyat Fakültesi: 463 TLHukuk Fakültesi: 509 TLİktisat Fakültesi: 509 TLİşletme Fakültesi: 509 TLSiyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TLİlahiyat Fakültesi: 463 TLİletişim Fakültesi: 463 TLAçıköğretim Fakültesi: 105 TLDevlet Konservatuvarı: 958 TLTurizm Fakültesi: 463 TL