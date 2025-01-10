FERDİ TAYFUR’UN ŞARKILARI ARTIK İZİNSİZ Mİ KULLANILACAK

Türk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur’un şarkılarının izinsiz kullanımına dair tartışmalar, meslek birliği MESAM’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Tayfur’un daha önce yaptığı, “İsteyen herkes benim şarkılarımı izinsiz bir şekilde okuyabilecek” açıklamaları, şarkılarının kullanımına dair yeni bir soru işareti doğurdu. Ancak MESAM, bu konuya ilişkin net bir açıklama yaptı ve şarkılarının izinsiz kullanımına karşı olduğunu belirtti.

FERDİ TAYFUR’UN AÇIKLAMASI

Ferdi Tayfur’un yıllar önce yaptığı bir açıklamada, şarkılarının izinsiz şekilde kullanılmasına göz yumulabileceğini söylemişti. Ancak bu açıklama, resmi bir dilekçeye dayanmıyordu. Tayfur’un şarkılarının, kanuni varislerinin izni olmadan kullanılması gerektiği tartışmaları başladı.

MESAM’DAN NET AÇIKLAMA

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Tayfur’un böyle bir beyanı olsa da resmi olarak bir dilekçe almadıklarını açıkladı. Ergül, “Ferdi Tayfur’un şarkılarını kullanmak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilirler.” diyerek, şarkılarının izinsiz kullanılmasının yasal olmayan bir durum olduğunu vurguladı.

İZİNSİZ KULLANIMLA İLGİLİ YASAL SONUÇLAR

MESAM Başkanı Ergül, şarkılarının yasal olmayan şekilde kullanılmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Şarkıların izinsiz olarak sahnelerde seslendirilmesi veya kaydedilmesi, müzik eserlerinin sahipleri için maddi ve manevi tazminat davalarını gündeme getirebilir. Bu sebeple, şarkıların kullanılabilmesi için Tayfur’un varislerinden onay alınması şart.

Kaynak: https://www.medyaradar.net