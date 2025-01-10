HANDE ERÇEL’İN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında kaybettiği annesi Aylin Erçel’i ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Annesine duyduğu özlemi dile getiren Erçel’in sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“GÜZELLER GÜZELİ ANNEM, ÖZLEMİNİN ÖLÇÜSÜ YOK”

Hande Erçel, Instagram hesabından annesi Aylin Erçel’in bir fotoğrafını paylaşarak, “Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki, ölçüsü yok.” notunu düştü. Bu duygusal paylaşım, ünlü oyuncunun takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevenleri, Hande Erçel’in acısını paylaşarak ona destek mesajları gönderdi.

ANNELİK BAĞI VE DERİN ÖZLEM

Annesine olan bağlılığıyla bilinen Hande Erçel, daha önce de annesinin hastalık sürecinde büyük bir özveriyle yanında olduğunu göstermişti. Erçel, annesinin tedavisi sırasında donör olacağını açıklayarak, ailesine duyduğu sevgiyi defalarca dile getirmişti. Ancak Aylin Erçel, 10 Ocak 2019 tarihinde kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Hande Erçel’in paylaşımı, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Binlerce hayranı, oyuncuya destek olmak için yorumlarda bulundu. “Acını paylaşıyoruz”, “Annen seninle gurur duyuyor” gibi mesajlarla Hande Erçel’e moral vermeye çalıştılar. Ünlü oyuncunun bu içten paylaşımı, birçok kişinin kendi sevdiklerini anmasına da vesile oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI

Hande Erçel’in paylaşımı, takipçileri ve hayranları tarafından beğeni ve destek mesajlarıyla karşılandı. Pek çok kullanıcı, Erçel’in güçlü duruşuna ve annesine duyduğu özleme övgü dolu yorumlarda bulundu.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr