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ÜMİT ÖZDAĞ’DAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A ÇARPICI ÇIKIŞ

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Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş Çıkışı: “Hayatımın Sonuna Dek Mücadele Edeceğim”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdağ, Demirtaş ve temsil ettiği siyasi zihniyetle mücadelesinin süreceğini belirtti.

hurriyet.com.tr/gundem/z...

“Demirtaş ve Zihniyetiyle Mücadele Hayatımın Sonuna Kadar Devam Edecek”

Özdağ, sosyal medya ve yaptığı açıklamalarda, Demirtaş’ın adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sahip olduğum hakların, Demirtaş için de geçerli olması gerektiğine inanıyorum” dedi.

bianet.org/haber/demirta...

“Demirtaş Hakkındaki Karar Devletin Saygınlığı İçin Önemli”

Ümit Özdağ, Demirtaş hakkında yaklaşık bir yıldır kararın yazılmamasını eleştirerek, bunun sadece kişisel değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığı ile ilgili ciddi bir mesele olduğunu kaydetti.

tr.euronews.com/2025/06/...

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’dan Siyasi Mesajlar

Özdağ’ın açıklamaları, Türkiye siyasetinde gündem yaratacak cinsten. Demirtaş ile ilgili sert ifadeleri ve hukuk vurgusuyla dikkat çeken Özdağ, siyasi duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A ÇARPICI ÇIKIŞ
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