LPG’ye gece yarısı şoku! Fiyatlar 40 TL’yi aştı

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ederken LPG kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir zam geldi. LPG’nin litre fiyatına, 1 Ekim’de yapılan ÖTV kaynaklı artışın ardından 24 saat içerisinde ikinci kez zam uygulandı.

Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle LPG’nin litre fiyatına 4,65 TL daha zam yapıldı. Böylece kısa süre içerisinde gelen iki ayrı artışın ardından otogaz fiyatları 40 TL sınırını aşmış oldu.

LPG’YE İKİNCİ ZAM ŞOKU

LPG’ye 1 Ekim’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle yaklaşık 1,45 TL’lik artış yapılmıştı.

Bu zammın üzerinden henüz 24 saat geçmeden rafineri kaynaklı yeni bir fiyat artışı gündeme geldi. Gece yarısından itibaren LPG’nin litre fiyatına 4,65 TL daha eklendi.

Son zamla birlikte LPG’nin pompa fiyatı birçok bölgede 40 TL’nin üzerine çıktı.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

LPG fiyatlarında yaşanan sert artışın ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi.

Son düzenlemede benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Böylece yeni zam yalnızca LPG fiyatlarına yansıtılmış oldu.

Akaryakıt fiyatları ise döviz kuru, petrol fiyatları, vergi düzenlemeleri ve rafineri maliyetleri gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak değişmeye devam ediyor.

LPG’DE ÖTV DÜZENLEMESİ

LPG fiyatlarındaki ilk artışın temel nedenlerinden biri ÖTV düzenlemesi oldu.

Eşel mobil sistemi kapsamında LPG’de kilogram başına uygulanan ÖTV tutarı daha önce 9,2190 TL seviyesindeyken, 1 Ekim itibarıyla 11,3830 TL olarak belirlendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1,48 TL civarında artış yansıdı.

Böylece LPG kullanıcıları önce ÖTV kaynaklı fiyat artışıyla karşılaşırken, kısa süre içerisinde rafineri kaynaklı ikinci zam da devreye girmiş oldu.

AKARYAKITTA FİYATLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişiklikler milyonlarca araç sahibinin bütçesini doğrudan etkiliyor. Özellikle LPG kullanan sürücüler, peş peşe gelen zamların ardından güncel pompa fiyatlarını yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik olup olmayacağı da önümüzdeki günlerde piyasadaki gelişmelere bağlı olarak takip edilecek.