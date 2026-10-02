Güllü’nün ölümüyle ilgili davada şok iddia! “Kalçasından tutup aşağı attı”

“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümün ardından başlatılan soruşturma kapsamında şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında adli işlem yapılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından dava Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşmada Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay gecesinde evde bulunan Sultan Nur Ulu hazır bulundu. Duruşmanın en dikkat çeken bölümü ise Ulu’nun verdiği ifadeler oldu.

TANIKTAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Sultan Nur Ulu, mahkemede verdiği ifadede Güllü’nün pencereden düşme anına ilişkin gördüklerini anlattı.

Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter’in Güllü’yü pencereden attığını gördüğünü öne sürerek, “Güllü’yü kalçasından tutup aşağı attı. Yüzü dönüktü, annesini pencereden attığını gördüm” şeklinde ifade verdi.

Ulu’nun bu sözleri duruşmada dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı.

OLAY GECESİNİ ANLATTI

Sultan Nur Ulu, olaydan önce evde eğlendiklerini ve bir süre sonra Tuğyan Ülkem Gülter’in odaya geldiğini söyledi.

Ulu’nun anlatımına göre Tuğyan bir süre Roman havası oynadı. Daha sonra Ulu aynaya baktığı sırada Gülter’in Güllü’nün yanına gittiğini ve ardından olayın gerçekleştiğini öne sürdü.

Tanık, olay sonrasında Tuğyan’ın yatak üzerinden telefonunu aldığını ve ardından kendisiyle birlikte aşağı indiğini söyledi.

“BEN YANARSAM SENİ DE YAKARIM” İDDİASI

Sultan Nur Ulu, cenaze günü yaşandığını öne sürdüğü bir konuşmayı da mahkemeye aktardı.

Ulu, Tuğyan’ın kendisine “Ben yanarsam seni de yakarım” dediğini iddia etti. Tanık ayrıca olayın ardından Tuğyan’ın bir süre yanından ayrılmak istemediğini ve kendisinin de yaşananlar nedeniyle korku duyduğunu belirtti.

Ulu, olay sonrasında Tuğyan’a karşı tavrının çevresi tarafından fark edilmemesi için ona sarıldığını da anlattı.

“GERÇEKLERİ AVUKATIMA ANLATTIM”

Tanık Ulu, yaşananlarla ilgili ilk dönemde avukatına bilgi verdiğini ancak can güvenliği açısından bazı konuları açıklamaması yönünde tavsiye aldığını söyledi.

Daha sonraki görüşmelerinde gerçeği anlatmak istediğini belirten Ulu, gözaltına alınmasının ardından bildiklerini yetkililere aktardığını ifade etti.

“ANNEM BİRAZDAN KENDİNİ ATIYOR” MESAJINA AÇIKLAMA

Duruşmada sanık Tuğyan Ülkem Gülter’e, olaydan önce Kervan Eminoğlu’na gönderdiği “Annem birazdan kendini atıyor” şeklindeki mesaj da soruldu.

Gülter ise söz konusu mesajın ciddi bir içerik taşımadığını ve şaka amacıyla gönderildiğini savundu.

Sanık, dövmesi üzerinden Kervan Eminoğlu ile yaptığı konuşmayı anlatarak, annesinin de bu sohbet sırasında konuya dahil olduğunu belirtti. Gülter, mesajı herhangi bir kötü niyet taşımadan, şakalaşmak amacıyla gönderdiğini söyledi.

“ANNEMİ BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI SÖYLEMEDİ”

Sultan Nur Ulu, Tuğyan’ın daha önce kendisine annesine yönelik böyle bir eylemde bulunacağını söylemediğini de ifade etti.

Ulu, anne-kız arasında zaman zaman küçük tartışmalara şahit olduğunu ancak daha önce benzer bir olaydan söz edilmediğini söyledi.

Duruşmada ayrıca olay gecesi çalınan “Malakata” isimli şarkı ve evin dış kapısının kilidiyle ilgili ayrıntılar da gündeme geldi.

DAVANIN SEYRİNİ ETKİLEYEBİLECEK İFADELER

Güllü’nün ölümüne ilişkin davada tarafların beyanlarının yanı sıra dosyadaki diğer delillerin de mahkeme tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Sultan Nur Ulu’nun olayın gerçekleşme şekline ilişkin iddiaları ile Tuğyan Ülkem Gülter’in bu iddialara ve kendisine yöneltilen diğer suçlamalara ilişkin savunmasının, yargılama sürecinde değerlendirileceği bildirildi.

Davanın ilerleyen duruşmalarında yeni tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.