MHK soruşturmasında bomba gelişme! Yasin Kol’un ifadesi ortaya çıktı

Türk futbolunda MHK’ye yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, Trabzon’da gözaltına alındı.

Yasin Kol, Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık karşılaşmasında görev yaptıktan sonra evinde gözaltına alındı. Hakemin ikametinde arama gerçekleştirildiği ve Kol’un geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde geçirdiği bildirildi.

Yasin Kol suçlamaları reddetti

Gözaltı işleminin ardından Yasin Kol’un emniyette verdiği ilk ifadeye ilişkin ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

Kol’un, hakkındaki bahis iddialarını kabul etmediği ve herhangi bir bahis oynamadığını söylediği belirtildi. Hakem, banka hesaplarındaki para hareketlerinin ise kendisinden borç isteyen bazı kişilere gönderdiği paralardan oluştuğunu savundu.

Kol’un ifadesinde şu sözleri kullandığı aktarıldı:

“Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur.”

Kol böylece soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen bahis bağlantılı iddiaları reddederek, hesap hareketlerine ilişkin kendi açıklamasını sundu.

İki hakem hakkında soruşturma

Soruşturma kapsamında Yasin Kol ile birlikte yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in de gözaltına alındığı bildirildi.

İki hakem hakkında “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “evrakta sahtecilik suçuna iştirak” ve “görevi kötüye kullanma” iddiaları kapsamında işlem yapıldığı aktarıldı. Soruşturma sürerken, söz konusu suçlamaların kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmediği belirtildi.

İstanbul’a gönderilecekler

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel’in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.

Hakemlerin İstanbul’daki adli süreç kapsamında ifadelerinin ve soruşturma dosyasındaki diğer bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

MHK soruşturması genişliyor

MHK’ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce de kurul ve futbol camiasından bazı isimler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirilmişti.

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında başlatılan işlemlerle birlikte soruşturmanın kapsamına aktif hakemlerin de dahil olması dikkat çekti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında dijital materyaller, mali kayıtlar ve diğer delillerin incelenmesiyle hakemler hakkındaki iddiaların hukuki boyutunun netleşmesi bekleniyor.