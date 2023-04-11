Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ons altın yeniden yükselişe geçti

Ons altın yeniden yükselişe geçti
4 views
11 Nisan 2023 - 12:53

Ons altın kısa süreli düzeltme hareketinin ardından yeniden 2000 dolar seviyesine yükselmeye başladı. Ons altın 2006 doları gördü.

Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD’deki bankacılık krizinin yatışması, Fed üzerindeki faiz artırımı baskısının hafiflemesi ons altına satış getirmiş ve hızlı yükselişle 2032 dolardan 1990 dolara kadar gerilemişti. Ons Altın hızlı düşüş sonrası yeniden toparlanmaya başladı.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasından önce altındaki hareket 2000 doların üzerine yükselişi getirdi.

ABD enflasyonundan gelecek olan sinyaller altının yön belirlemesi için de etkili olacak. Ons Altın şu sıralar yüzde 0,70 oranında yükselişle 2005 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1988 dolar, en yüksek de 2006 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA PRİMLENDİ

Gram Altın fiyatları da yükseliş yaşadı. Ons altındaki hareketlenme ve döviz kurlarındaki volatilite gram altını primlendirdi. Gram altın güne 1233 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1231 lira, en yüksek de 1244 lira seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0,72 oranında yükselişle 1243 liradan alıcı buluyor.

Analistler ons altın için 2011 doları direnç noktası olarak görürken aşılması halinde 2021 dolara yükselişin olabileceğini belirtti. Destek olarak ise sırasıyla 1988 dolar ve 1966 dolar öne çıktı.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP il binasına ateş ettikleri için gözaltına alınanlar serbest bırakıldı!CHP il binasına ateş ettikleri için gözaltına alınanlar serbest bırakıldı!
Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliği bitiyor mu? Boşanma açıklaması geldi!Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliği bitiyor mu? Boşanma açıklaması geldi!
Bakan Kurum: Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecekBakan Kurum: Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek
AK Parti’de yeni yüzlerAK Parti’de yeni yüzler
Fulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattıFulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bedelli askerliği 18 güne düşürdüler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP il binasına ateş ettikleri için gözaltına alınanlar serbest bırakıldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliği bitiyor mu? Boşanma açıklaması geldi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ons altın yeniden yükselişe geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kurum: Bayramda deprem bölgesindeki ilk evler teslim edilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de yeni yüzler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fulya Öztürk, deprem bölgesinde yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kremlin son sözünü söyledi Macron’un hayali suya düştü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti yeni seçim afişlerini tanıttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce’den Millet İttifakı isyanı! ‘Davet edilmedik, yok sayıldık…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !