Spotify’a bomba zam! Türkiye’de yeni abonelik fiyatları belli oldu

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify, Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerinde yeni bir fiyat düzenlemesine gitti. Yapılan değişiklikle birlikte bireysel ve öğrenci aboneliklerinin yanı sıra Duo ve Aile paketlerinin ücretleri de artırıldı.

Yeni tarife, Spotify’ın Türkiye’de sunduğu tüm Premium abonelik seçeneklerini kapsarken, kullanıcıların aylık ödemelerinde paketlere göre farklı oranlarda artış yaşandı.

BİREYSEL PAKETİN FİYATI 115 TL’YE ÇIKTI

Spotify’ın en çok tercih edilen paketlerinden biri olan Bireysel Premium aboneliğinin aylık ücreti 99 TL’den 115 TL’ye yükseltildi.

Böylece tek kişinin reklamsız müzik dinleme ve Premium özelliklerinden yararlanmasını sağlayan paketin aylık maliyeti 16 TL artmış oldu.

ÖĞRENCİ ABONELİĞİNE DE ZAM GELDİ

Öğrenciler için sunulan indirimli Premium paketinde de fiyat değişikliğine gidildi.

Daha önce aylık 55 TL olarak uygulanan Öğrenci aboneliğinin yeni fiyatı 60 TL oldu. Böylece öğrencilerin aylık abonelik ücretinde 5 TL’lik artış gerçekleşti.

DUO PAKETİ 159 TL OLDU

İki kişinin aynı abonelik kapsamında Premium hizmetlerinden yararlanmasına imkan sağlayan Duo paketinin fiyatı da artırıldı.

Daha önce 135 TL olan Duo aboneliğinin yeni aylık ücreti 159 TL olarak belirlendi. Böylece bu paketi kullanan abonelerin aylık ödemesi 24 TL arttı.

AİLE PAKETİNDE YENİ FİYAT 199 TL

Birden fazla kişinin aynı Premium plan kapsamında hizmet almasına imkan tanıyan Aile paketinde de zam yapıldı.

Daha önce aylık 165 TL olan Aile aboneliğinin fiyatı 199 TL’ye yükseltildi. Bu paket için yapılan artış 34 TL oldu.

TÜM PREMIUM PAKETLERDE FİYAT DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeyle birlikte Spotify’ın Türkiye’de sunduğu Bireysel, Öğrenci, Duo ve Aile paketlerinin tamamında fiyat değişikliğine gidilmiş oldu.

Yeni fiyatlar şöyle:

Bireysel: 115 TL

115 TL Öğrenci: 60 TL

60 TL Duo: 159 TL

159 TL Aile: 199 TL

Zamlı tarifeyle birlikte Spotify kullanıcılarının tercih ettikleri abonelik paketine göre aylık ödemeleri değişirken, yeni ücretler Türkiye’deki Premium abonelik seçeneklerinde uygulanmaya başladı.