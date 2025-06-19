CHP’DE KURULTAY GERGİNLİĞİ: KILIÇDAROĞLU DAVAYA KATILIYOR MU?

Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay Davasına Katılacak mı? Avukatı Sessizliği Bozdu

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun davaya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Avukatı Celal Çelik’ten dikkat çeken açıklama geldi.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrası başlayan “usulsüzlük” iddialarıyla ilgili açılan davada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak dinlenip dinlenmeyeceği gündemdeydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine rağmen Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmeyeceği açıklandı.

Kılıçdaroğlu’ndan Net Mesaj: “Sessizliğimiz Suskunluk Değil”

Sosyal medya platformu X üzerinden konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası yaşanan gelişmelere dair sessizliğini bozdu. “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” diyen Kılıçdaroğlu, can güvenliğine yönelik tehditler aldığını da belirtti.

“Beni elektrik direğine asmakla, silahla vurmakla tehdit ettiler. Trol hesaplarla linç kampanyası yürütüldü.”

Avukatı Celal Çelik: “İfade Vermeyecek”

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Genel Başkanımızın bu süreçle doğrudan bir ilgisi yok. Partisini adliye koridorlarında tartıştırmak istemiyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmeyeceğini açıkladı.

Kurultay Davasında Ne Olmuştu?

– İddialar: 38. Olağan Kurultay’da “oylamaya hile karıştırıldığı” ve bazı isimlere “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti.

– İddianame: 12 kişi hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “seçim düzenini bozmak” suçlarından 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istendi.

– Tanıklar: Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey CHP’li tanık olarak davet edildi.