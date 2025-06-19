  1. Haberler
  2. GÜNDEM
  3. CHP’DE KURULTAY GERGİNLİĞİ: KILIÇDAROĞLU DAVAYA KATILIYOR MU?

CHP’DE KURULTAY GERGİNLİĞİ: KILIÇDAROĞLU DAVAYA KATILIYOR MU?

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay Davasına Katılacak mı? Avukatı Sessizliği Bozdu

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun davaya katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Avukatı Celal Çelik’ten dikkat çeken açıklama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu 'kurultay' sessizliğini bozdu! - İzmir'in En İyi Haber Sitesi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sonrası başlayan “usulsüzlük” iddialarıyla ilgili açılan davada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak dinlenip dinlenmeyeceği gündemdeydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın davetine rağmen Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmeyeceği açıklandı.

Kılıçdaroğlu’ndan Net Mesaj: “Sessizliğimiz Suskunluk Değil”

Sosyal medya platformu X üzerinden konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası yaşanan gelişmelere dair sessizliğini bozdu. “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” diyen Kılıçdaroğlu, can güvenliğine yönelik tehditler aldığını da belirtti.

“Beni elektrik direğine asmakla, silahla vurmakla tehdit ettiler. Trol hesaplarla linç kampanyası yürütüldü.”

Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu... Kurultay iddialarına yanıt verdi - Gazikent27 - Son Dakika Haberler

Avukatı Celal Çelik: “İfade Vermeyecek”

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “Genel Başkanımızın bu süreçle doğrudan bir ilgisi yok. Partisini adliye koridorlarında tartıştırmak istemiyor” diyerek Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmeyeceğini açıkladı.

Kurultay Davasında Ne Olmuştu?

İddialar: 38. Olağan Kurultay’da “oylamaya hile karıştırıldığı” ve bazı isimlere “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti.
İddianame: 12 kişi hakkında “resmi belgede sahtecilik” ve “seçim düzenini bozmak” suçlarından 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası istendi.
Tanıklar: Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey CHP’li tanık olarak davet edildi.

CHP’DE KURULTAY GERGİNLİĞİ: KILIÇDAROĞLU DAVAYA KATILIYOR MU?
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp