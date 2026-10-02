İki Beşiktaş efsanesi yine karşı karşıya! Nihat Kahveci bombayı patlattı

Beşiktaş’ın eski futbolcuları Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasında geçmişten bu yana devam eden sözlü gerilim yeniden gündeme geldi. Sergen Yalçın’ın eski Beşiktaşlı futbolculara yönelik açıklamalarının ardından Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yalçın’a sert ifadelerle karşılık verdi.

Futbolculuk dönemlerinde Beşiktaş forması giyen ve daha sonra farklı dönemlerde spor yorumculuğu yapan iki isim arasındaki gerilim, Yalçın’ın son açıklamalarıyla yeniden alevlendi.

KAHVECİ’DEN YALÇIN’A SERT SÖZLER

Nihat Kahveci, Sergen Yalçın’ın eski futbolcuların televizyon ve dijital platformlarda yaptığı yorumlara ilişkin sözlerinin ardından X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kahveci, Yalçın’a yönelik paylaşımında, “Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen.” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede spor kamuoyunun gündemine otururken, iki eski Beşiktaşlı futbolcu arasındaki geçmişe dayanan tartışmalar da yeniden hatırlandı.

GERİLİMİN NEDENİ SERGEN YALÇIN’IN SÖZLERİ

Sergen Yalçın, katıldığı bir programda Beşiktaş’ın eski futbolcularının televizyon ve YouTube yayınlarında yaptığı değerlendirmelere yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Yalçın, bazı eski futbolcuların dünyadan habersiz şekilde yorum yaptığını ve sürekli olarak kişisel eleştiriler yönelttiğini savunmuştu. Eski futbolcuların hem teknik direktörlük hem de yorumculuk konusunda yeterli olmadığını öne süren Yalçın, bazı isimlerin gündemde kalmak ve ilerleyen dönemde Beşiktaş’ta görev almak amacıyla kulübü ve kişileri eleştirdiğini iddia etmişti.

Yalçın’ın bu sözlerinin ardından gözler Nihat Kahveci’ye çevrildi. Kahveci’nin sosyal medya üzerinden verdiği sert yanıt, ikili arasındaki eski tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

KAHVECİ, YALÇIN’I DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Nihat Kahveci ile Sergen Yalçın arasındaki görüş ayrılıkları daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

Kahveci, Yalçın’ın Beşiktaş’taki teknik direktörlük döneminde takımın kadro planlaması, transfer politikası ve bazı oyuncu tercihleri hakkında çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

Özellikle Yalçın’ın görev yaptığı dönemde takımın performansına ilişkin değerlendirmeler yapan Kahveci, bazı açıklamalarında teknik heyetin yaşanan sorunlar karşısında mazeret ürettiğini savunmuştu.

Kahveci bir dönem yaptığı değerlendirmede, “Sergen Hoca’dan olmaza doğru gidiyorum, az kaldı istifa diyeceğim” sözleriyle dikkat çekmişti.

Yalçın’ın Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından da Kahveci’nin teknik direktörlük dönemine ilişkin eleştirileri devam etmişti.

2012’DE DE KAMUOYU ÖNÜNDE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

İki isim arasındaki gerilim yalnızca son dönemde yaşanan tartışmayla sınırlı değil. Kahveci ile Yalçın, yıllar önce de sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelmişti.

2012 yılında Villarreal altyapısında görev yapan Nihat Kahveci, Sergen Yalçın’ın bir televizyon programındaki yorumlarına sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Kahveci’nin paylaşımının ardından Yalçın da canlı yayında kendisine yönelik sözlere yanıt vermişti. Yalçın, Kahveci’nin neden tartışmaya dahil olduğunu anlamadığını belirtirken, aralarındaki yaş farkına da gönderme yaparak sert ifadeler kullanmıştı.

YILLAR SONRA GERİLİM YENİDEN ALEVLENDİ

Aradan geçen yıllara rağmen iki isim arasındaki görüş ayrılıklarının devam ettiği görülürken, son tartışma spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sergen Yalçın’ın eski Beşiktaşlı futbolculara yönelik açıklamalarının ardından Nihat Kahveci’nin doğrudan yanıt vermesi, ikilinin geçmişteki tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

İki eski Beşiktaşlı futbolcunun sosyal medya üzerinden başlayan son polemiğinin nasıl devam edeceği ise merak konusu oldu.