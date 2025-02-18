SEYYAR TAYYAR EMİN GÜMÜŞKAYA HAYATINI KAYBETTİ

Türk televizyonunun muhteşem karakterlerinden biri olan Seyyar Tayyar, Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla hafızalarda iz bıraktı. 76 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Muhammet Emin Gümüşkaya, yakın arkadaşı Zafer Algöz tarafından duyuruldu.

Emin Gümüşkaya Kimdir?

1948 doğumlu Emin Gümüşkaya, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar boyunca tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki önemli yapımlarda rol aldı. 1985 yılında “Bay Alkolü Takdimimdir” dizisiyle ekranlarda boy göstermeye başlayan Gümüşkaya, 2010 yılında Çocuklar Duymasın’daki Seyyar Tayyar karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Gümüşkaya, Seksenler, Arka Sıradakiler, Yeşil Deniz ve Avrupa Yakası gibi önemli projelerde yer aldı.

Zafer Algöz’ün Paylaşımıyla Üzücü Haber Duyuruldu

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emin Gümüşkaya’nın vefatını duyurdu ve “Emin Gümüşkaya ağabeyimizi kaybettik, maalesef… Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” kullandı.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gümüşkaya, Türk televizyonunun önemli isimlerinden biri olarak hatırlanacak ve Seyyar Tayyar karakteri, her zaman başlamasının hafızasında tutulacak.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/