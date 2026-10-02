Montella için bomba tazminat detayı! TFF’yi bekleyen fatura 5 milyon euroyu aşıyor

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın geleceği, İtalya karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardındanyeniden gündeme geldi. İtalyan teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği tartışılırken, olası bir ayrılığın Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) mali açıdan ciddi bir yük getirebileceği öne sürüldü.

Montella’nın mevcut sözleşmesinin 31 Temmuz 2028 tarihine kadar devam ettiği belirtilirken, TFF’nin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde ödenmesi gereken tazminatın 5 milyon euroyu aşabileceği ifade edildi.

YILLIK ÜCRETİ 2,2 MİLYON EURO

Aktarılan sözleşme bilgilerine göre Montella’nın yıllık kazancının 2,2 milyon euro olduğu kaydedildi. İtalyan teknik adamın daha önce 1,8 milyon euro olan ücretinin, 2025 yılında yapılan yeni anlaşmayla artırıldığı ve sözleşmenin EURO 2028 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Bu nedenle sözleşmenin kalan süresi dikkate alındığında, TFF’nin teknik direktörle yollarını tek taraflı olarak ayırması halinde ortaya çıkacak maliyetin 5 milyon euroyu aşabileceği öne sürüldü.

İSTİFA EDERSE TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Sözleşmeye ilişkin aktarılan detaylarda, Montella’nın kendi isteğiyle görevinden ayrılması halinde TFF’nin herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalmayacağı ifade edildi.

Buna karşılık federasyonun sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi durumunda ise kalan sözleşme süresi ve ücret üzerinden yüksek miktarda bir tazminat yükümlülüğünün doğabileceği belirtildi.

İTALYA MAÇI SONRASI GELECEĞİ SORULDU

İtalya karşısında alınan 4-1’lik yenilgi sonrası Montella’nın geleceğiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlenirken, tribünlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik de tezahüratlar yapıldı.

Montella’ya ise maç sonrasında İtalya ile oynanacak rövanş karşılaşmasında takımın başında bulunup bulunmayacağı soruldu.

İtalyan Mediaset muhabirinin “Bologna’da olacak mısın?” sorusuna Montella’nın kahkahalarla karşılık verdiği aktarıldı.

GÖZLER BOLOGNA’DAKİ RÖVANŞTA

A Milli Takım’ın İtalya ile rövanş karşılaşmasını 5 Ekim’de Bologna’da oynaması bekleniyor. Mücadele öncesinde Montella’nın geleceğiyle ilgili tartışmalar da gündemdeki yerini koruyor.

TFF’nin İtalyan teknik adamla ilgili nasıl bir karar vereceği merak edilirken, olası bir fesihte gündeme gelecek milyon euroluk tazminat da karar sürecinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.