Afra Saraçoğlu’nun test sonucu gündem oldu! Sessizliğini böyle bozdu

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında oyuncu Afra Saraçoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Saraçoğlu’ndan alınan biyolojik örnekler Adli Tıp Kurumu’nda incelendi.

İncelemelerin ardından hazırlanan rapora ilişkin basına yansıyan bilgilere göre, Saraçoğlu’nun saç örneğinde kokain tespit edildi. Kan ve idrar örneklerinin ise negatif sonuçlandığı aktarıldı.

YURT DIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan Afra Saraçoğlu, o sırada yurt dışında bulunuyordu. Oyuncu, soruşturmayı öğrendikten sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Saraçoğlu, daha sonra Adli Tıp Kurumu’nda biyolojik örneklerini verdi. Oyuncunun evinde de arama yapıldığı ve aramalarda herhangi bir suç unsuruna ya da yasa dışı maddeye rastlanmadığını söylediği belirtildi.

SARAÇOĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA

Test sonuçlarının gündeme gelmesinin ardından sessizliğini bozan Saraçoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Oyuncu, açıklamasında soruşturmayı öğrendiği anda yurt dışı seyahatini sonlandırarak kendi rızasıyla Türkiye’ye döndüğünü ve süreç boyunca adli makamlarla iş birliği yaptığını belirtti.

Saraçoğlu ayrıca evinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna veya yasa dışı maddeye rastlanmadığını ifade etti.

“SAÇ TELİ DIŞ ETKENLERE AÇIK”

Saraçoğlu, kendisine iletilen raporda saç teli analizinde bir madde bulgusuna rastlandığını belirterek bu sonucu beklemediğini söyledi.

Oyuncu, uzmanlardan saç telinin dış etkenlere açık bir yapı olduğunu öğrendiğini belirterek, mesleği nedeniyle katıldığı kalabalık etkinliklerde pasif maruziyet veya temas yoluyla saçında teknik izlerin oluşabileceğini savundu.

Saraçoğlu, kan ve idrar sonuçlarının temiz olduğunu vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

“YASA DIŞI MADDENİN HAYATIMDA YERİ YOK”

Oyuncu açıklamasının devamında yasa dışı madde kullanımına karşı olduğunu belirterek, yaşanan süreç nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Saraçoğlu, soruşturma sürecinde görev yapan güvenlik güçlerine ve adli makamlara teşekkür ederken, kendisine destek veren ve merak eden hayranlarına da mesaj gönderdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Afra Saraçoğlu hakkındaki gelişmeler, ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Adli Tıp raporundaki bulguların soruşturma dosyasında nasıl değerlendirileceği ve süreçte Saraçoğlu hakkında herhangi bir yeni adli işlem yapılıp yapılmayacağı ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşecek.

Saraçoğlu’nun açıklaması ise özellikle saç analizindeki bulgu ile kan ve idrar sonuçları arasındaki farklılığa ilişkin değerlendirmeleriyle gündeme geldi.