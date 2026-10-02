Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ayrıldı! Aşkları sessiz sedasız bitti

Magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan cephesinden hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu çiftin, ilişkilerini bir süre önce sessiz sedasız sonlandırdığı ortaya çıktı.

İki oyuncunun özel hayatlarında yollarını ayırmasına rağmen profesyonel ilişkilerinin devam edeceği öğrenildi. Aka ve Sancaktutan, başrollerini paylaştıkları “Mercan Köşk” dizisi için birlikte kamera karşısına geçmeye devam edecek.

İLİŞKİLERİNİ KARŞILIKLI OLARAK SONLANDIRDILAR

Set kulislerinden edinilen bilgilere göre Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, dizinin Tarsus’ta gerçekleştirilen çekimlerinin ilk bölümlerinde ilişkilerini sürdürüyordu.

Ancak çiftin bir süre önce özel hayatlarıyla ilgili bir karar aldığı ve ilişkilerini karşılıklı konuşarak sonlandırdığı ileri sürüldü.

Ayrılık kararının ardından ikilinin aynı projede profesyonel olarak çalışmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

SETTE İKİLİYİ BEKLEYEN YENİ DÖNEM

Aka ve Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı “Mercan Köşk” dizisinin çekimleri devam ederken, ikilinin set ortamındaki çalışma ilişkisini sürdüreceği belirtildi.

Özel hayatlarında yollarını ayıran oyuncuların, projedeki sorumluluklarını ise profesyonel şekilde devam ettireceği ifade edildi.

AYRILIĞIN ARDINDAN ESKİ SEVGİLİ GERİLİMİ İDDİASI

Öte yandan ayrılığın ardından sosyal medyada daha önce yaşanan bazı gelişmeler de yeniden gündeme geldi.

Hafsanur Sancaktutan’ın geçmişte Deniz Can Aktaş ile yaşadığı ilişki nedeniyle Devrim Özkan ile sosyal medyada dikkat çeken bir etkileşim yaşadığı öne sürülmüştü.

Bir dönem sosyal medya üzerinden birbirlerini takip eden ve paylaşımlarında kalp emojileri kullanan Özkan ile Sancaktutan’ın daha sonra karşılıklı olarak takipleşmeyi bıraktığı görülmüştü.

Bazı magazin iddialarında, Aka ile Sancaktutan’ın ayrılığında bu süreçte yaşanan tartışmaların etkili olduğu ileri sürüldü. Ancak ayrılığın kesin nedeni konusunda oyuncu çiftten resmi bir açıklama gelmedi.

HAYRANLARI ŞAŞKIN

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan’ın ilişkilerini sessiz şekilde noktalamış olması, çiftin hayranları arasında da şaşkınlık yarattı.

İkilinin özel hayatlarında yollarını ayırmasına rağmen aynı dizide başrolü paylaşmaya devam edecek olması ise ayrılığın ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.