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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi! ‘Egoları tavan şahsiyetlerin…’

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi! ‘Egoları tavan şahsiyetlerin…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Mayıs 2023 - 11:33
Gençlere seslenen Erdoğan, “Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin” dedi.

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