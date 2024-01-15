Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’in son halini gören inanamadı! “Bambaşka biri olmuşsun”

Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’in son halini gören inanamadı! “Bambaşka biri olmuşsun”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
15 Ocak 2024 - 11:13

Selena dizisiyle ünlenen Hazal Şenel’in son hali hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 1

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Selena dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel, o dönemde genç yaşta ünlü oldu. Dizide Selena’nın arkadaşı olan Kıvılcım, hem komik hem de zeki bir kız olarak seyircilerin beğenisini kazandı.

122

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 2

Birçok dizide rol aldı
Selena dizisinden sonra da oyunculuk kariyerine devam eden Hazal Şenel, Türk Malı, Pis Yedili, İçimdeki Fırtına, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, Elimi Bırakma ve Gecenin Ucunda gibi dizilerde rol aldı. Başarılı oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek yeteneğini gösterdi.

222

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 3

Sosyal medyayı aktif kullanıyor
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazal Şenel, Instagram’da 123 bin takipçiye sahip.

322

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 4

Genç oyuncu, günlük hayatından, seyahatlerinden, arkadaşlarından ve projelerinden paylaşımlar yapıyor. Takipçileri de Hazal Şenel’in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdırıyor.

422

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 5

Selena’nın Kıvılcım’ı Kimdir ?
Selena dizisindeki rolüyle tanınan Hazal Şenel, birçok başarılı projede yer aldı. Ünlü oyuncu, hayatı ve evliliğiyle merak ediliyor. Peki, Hazal Şenel kimdir? Hazal Şenel nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…

522

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 6

Sporla ilgileniyor
Hazal Şenel, ilkokulu Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Yeni Levent Lisesi’nde okudu.

622

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 7

Aslan burcu olan Hazal Şenel, 54 kilo ağırlığında ve 1.69 metre boyunda. Hazal Şenel, yüzme, paten ve voleybol gibi çeşitli sporlarla ilgileniyor.

722

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 8

Bertan Asllani ile evlendi
Hazal Şenel, uzun süredir birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Bertan Asllani ile evlenme kararı aldı. Çift, 2020 yılında nişanlandı. Hazal Şenel ve Bertan Asllani, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çiftin mutlu anları sosyal medyada paylaşıldı.

822

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 9

922

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 10
1022

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 11
1122

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 12
1222

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 13
1322

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 14
1422

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 15
1522

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 16
1622

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 17
1722

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 18
1822

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 19
1922

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 20
2022

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 21
2122

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son halini gören inanamadı! "Bambaşka biri olmuşsun'' - Sayfa 22

2222

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yasa teklifi Meclis’e geliyor! Refah payı ve SGK en düşük emekli maaşı için 2 hesap…Yasa teklifi Meclis’e geliyor! Refah payı ve SGK en düşük emekli maaşı için 2 hesap…
Seçmen listesinde adı olmayanlar ne yapmalı? Türkiye sandığa gidiyor…Seçmen listesinde adı olmayanlar ne yapmalı? Türkiye sandığa gidiyor…
Survivor 2024 All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda’nın olay yaratan notu ortaya çıktıSurvivor 2024 All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda’nın olay yaratan notu ortaya çıktı
Cem Yılmaz’dan ‘evini satıyor’ haberlerine tepki! ‘Gülmedim, komik değil…’Cem Yılmaz’dan ‘evini satıyor’ haberlerine tepki! ‘Gülmedim, komik değil…’
e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır?e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ümit Özdağ’dan 2 il için sürpriz karar! Cumhur İttifakı’nı destekleyecekler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MİT terör örgütü sorumlusunu Irak’ın kuzeyinde vurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cüneyt Özdemir, Mustafa Destici’ye sert çıktı! “Özür dileyene kadar ekranlarımızı kapatıyoruz”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sultanbeyli’de işçilerin kaldığı barakada yangın: 3 ölü, 2 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’un barajlarında son durum belli oldu! İşte doluluk oranı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni haftanın ekonomi gündeminde neler var? Piyasalarda yoğun hafta…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yasa teklifi Meclis’e geliyor! Refah payı ve SGK en düşük emekli maaşı için 2 hesap…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçmen listesinde adı olmayanlar ne yapmalı? Türkiye sandığa gidiyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Survivor 2024 All Star’da ikinci eleme adayı belli oldu! Seda’nın olay yaratan notu ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’in son halini gören inanamadı! “Bambaşka biri olmuşsun”
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, Akşener ve Bahçeli ile telefonda görüştüOcak 13, 2024-4:23 pm
Gazze’de ölü sayısı 24 bine dayandıOcak 13, 2024-4:13 pm
Scope, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükselttiOcak 13, 2024-4:11 pm
ABD’den Yemen’deki Husilere yeni saldırıOcak 13, 2024-4:08 pm
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandıOcak 13, 2024-4:07 pm
Dolar ve altında gün ortası son durumOcak 12, 2024-4:53 pm
SKANDAL İDDİALARIN PERDE ARKASINDAKİ GERÇEKLERİOcak 12, 2024-4:37 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !