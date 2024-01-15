Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel’in son halini gören inanamadı! “Bambaşka biri olmuşsun”

Selena dizisiyle ünlenen Hazal Şenel’in son hali hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu yıllar içinde bambaşka biri oldu.

2006-2009 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Selena dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel, o dönemde genç yaşta ünlü oldu. Dizide Selena’nın arkadaşı olan Kıvılcım, hem komik hem de zeki bir kız olarak seyircilerin beğenisini kazandı.

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Birçok dizide rol aldı

Selena dizisinden sonra da oyunculuk kariyerine devam eden Hazal Şenel, Türk Malı, Pis Yedili, İçimdeki Fırtına, İki Yalancı, Bahtiyar Ölmez, Elimi Bırakma ve Gecenin Ucunda gibi dizilerde rol aldı. Başarılı oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek yeteneğini gösterdi.

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Sosyal medyayı aktif kullanıyor

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hazal Şenel, Instagram’da 123 bin takipçiye sahip.

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Genç oyuncu, günlük hayatından, seyahatlerinden, arkadaşlarından ve projelerinden paylaşımlar yapıyor. Takipçileri de Hazal Şenel’in paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdırıyor.

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Selena’nın Kıvılcım’ı Kimdir ?

Selena dizisindeki rolüyle tanınan Hazal Şenel, birçok başarılı projede yer aldı. Ünlü oyuncu, hayatı ve evliliğiyle merak ediliyor. Peki, Hazal Şenel kimdir? Hazal Şenel nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…

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Sporla ilgileniyor

Hazal Şenel, ilkokulu Beşiktaş Hüseyin Aycibin İlköğretim Okulu’nda, liseyi ise Yeni Levent Lisesi’nde okudu.

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Aslan burcu olan Hazal Şenel, 54 kilo ağırlığında ve 1.69 metre boyunda. Hazal Şenel, yüzme, paten ve voleybol gibi çeşitli sporlarla ilgileniyor.

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Bertan Asllani ile evlendi

Hazal Şenel, uzun süredir birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan Bertan Asllani ile evlenme kararı aldı. Çift, 2020 yılında nişanlandı. Hazal Şenel ve Bertan Asllani, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çiftin mutlu anları sosyal medyada paylaşıldı.

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