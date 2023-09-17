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Ukrayna hükümeti açıkladı: Tahıl yüklü gemiler yola çıkıyor

Ukrayna hükümeti açıkladı: Tahıl yüklü gemiler yola çıkıyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Eylül 2023 - 14:21
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, iki kargo gemisinin Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına doğru hareket ettiğini ve bu gemilere Afrika ve Asya pazarlarına götürülmek üzere tahıl yükleneceğini açıkladı.

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