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Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesi

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesi
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21 Aralık 2021 - 9:20

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesi

 

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzeyin kar eğlencesi

Erzurum Palandöken’deki Sway Hotels, 17-19 Aralık tarihlerinde 10’uncu yılına özel düzenlenen “Yapı Kredi Presents Sway Winter Season Opening” etkinliğiyle yeni sezona “merhaba” dedi.

Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Çağla Şikel, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya ve Alihan Aloğlu gibi ünlü isimler sezonun ilk davetinde Sway’de bir araya geldi.

Çağla Şıkel etkinliğe oğulları Uzay ve Kuzey’le katıldı. Karın keyfini çocuklarıyla birlikte çıkaran ünlü manken, eğlenceli anlarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

 

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzeyin kar eğlencesi

BİLGE ÖZTÜRK – DAREN GEREDE ERKAYA

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzeyin kar eğlencesi

DİLEK AVŞAR – ASLI HOTİÇ 

 

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzeyin kar eğlencesi

BİLGE ÖZTÜRK

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzeyin kar eğlencesi

CAN DİKMEN – MELTEM GÖKHAN

Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzeyin kar eğlencesi

AYŞE BOYNER – ELİF BOYNER

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