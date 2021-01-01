Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesi

Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Çağla Şikel, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya ve Alihan Aloğlu gibi ünlü isimler sezonun ilk davetinde Sway’de bir araya geldi.

Çağla Şıkel etkinliğe oğulları Uzay ve Kuzey’le katıldı. Karın keyfini çocuklarıyla birlikte çıkaran ünlü manken, eğlenceli anlarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

BİLGE ÖZTÜRK – DAREN GEREDE ERKAYA

DİLEK AVŞAR – ASLI HOTİÇ

BİLGE ÖZTÜRK

CAN DİKMEN – MELTEM GÖKHAN

AYŞE BOYNER – ELİF BOYNER