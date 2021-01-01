Çağla Şıkel ile oğulları Uzay ve Kuzey’in kar eğlencesi
Erzurum Palandöken’deki Sway Hotels, 17-19 Aralık tarihlerinde 10’uncu yılına özel düzenlenen “Yapı Kredi Presents Sway Winter Season Opening” etkinliğiyle yeni sezona “merhaba” dedi.
Burcu Esmersoy, Tuba Ünsal, Çağla Şikel, Ayşe Boyner, Elif Boyner, Bilge Öztürk, Daren Gerede Erkaya ve Alihan Aloğlu gibi ünlü isimler sezonun ilk davetinde Sway’de bir araya geldi.
Çağla Şıkel etkinliğe oğulları Uzay ve Kuzey’le katıldı. Karın keyfini çocuklarıyla birlikte çıkaran ünlü manken, eğlenceli anlarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.
BİLGE ÖZTÜRK – DAREN GEREDE ERKAYA
DİLEK AVŞAR – ASLI HOTİÇ
BİLGE ÖZTÜRK
CAN DİKMEN – MELTEM GÖKHAN
AYŞE BOYNER – ELİF BOYNER