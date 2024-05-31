Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Uğur Mumcu suikastı davasında 3 bakanlıktan İran talebi. Avukatlar eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın dinlenmesini istedi

Uğur Mumcu suikastı davasında 3 bakanlıktan İran talebi. Avukatlar eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın dinlenmesini istedi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
31 Mayıs 2024 - 16:03

Uğur Mumcu suikastı sanığı Oğuz Demir’in gıyaben yargılandığı davada, mahkeme 3 bakanlığa yazı gönderilmesini istedi. Bu kapsamda İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı’nın dönemin İran İslam Devleti ile bir komisyon kurup kurmadığı öğrenilecek ve belgeler ışığında Mehmet Ağar’ın dinlenilmesine ilişkin bir karar verilecek.

Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu suikastının sanıklarından olan Oğuz Demir’in gıyaben yargılandığı davanın duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na; Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması amacıyla o dönemde İran ile ortak bir komisyon kurulup kurulmadığının öğrenilmesine ilişkin yazı yazılmasını talep etti.

Mahkeme, dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın dinlenilmesi talebine ise dosyaya girecek belgeler incelendikten sonra karar verileceğini kaydetti.

172383.jpgAnkara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Mumcu ailesinin avukatları Yalçın Akbal ve İlhan Cihaner katıldı.

Avukat Akbal, sanık Oğuz Demir’in İran’da olduğu konusunda istihbari bilgi bulunduğunu, Demir’in bir dönem Çeçenistan’da görüldüğünü ve bu süreçte çocukları ve eşini de yurt dışına çıkardığı yönünde bilginin bulunduğunu ifade etti.

kfpbl26650umff2opqqezq.webpAvukat İlhan Cinaner de dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in olayın aydınlatılması için yardım istediğine dair bilgiler olduğunu iletti ve “Bu çerçevede İran İslam Devleti ile iş birliği anlaşması çerçevesinde adli yardım istenebilir. İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bu konuyla ilgili komisyon kurulup kurulmadığının öğrenilmesini ve kurulduysa konuya dair belgeleri istiyoruz. Böyle bir komisyon kurulduğu anlaşılıyor ve buna dair evrakların dosyaya girmesini istiyoruz. Mehmet Ağar’ın da dinlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

thumbs-b-c-dfc60ddc02aa36cf012ea3c792cf4f4c.jpgAvukat Akbal da, “Sanığın İran’da olduğu ve ailesini de İran’a götürdüğüne dair bilgiler var. Giriş çıkış kayıtları istenebilir. Sanığın İran’da ise iade edilmesini talep ediyoruz” ifadesini kaydetti. Ayrıca avukatlar, Demir’in ailesinin yurtdışına çıkıp çıkmadığının da Emniyet’e sorulması talebinde bulundu.

ugguocr3z7g.jpgDURUŞMA 16 OCAK’A ERTELENDİ

Mahkeme, Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na o dönem İran ile ortak bir araştırma komisyonunun kurulup kurulmadığının öğrenilmesini, kurulduysa buna dair belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine hükmederken İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hakkında yakalama kararı düzenlenen Oğuz Demir’in ailesinin yurt dışına çıkıp çıkmadığının öğrenilmesini ve çıktıysa buna dair belgelerin istenmesine karar verdi.

Dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın dinlenilmesi talebine ise dosyaya girecek belgelerin incelenmesinin ardından karar verileceğini belirten mahkeme, bir sonraki duruşmayı 16 Ocak’a erteledi.

1643092660172-mm.jpg

204546207-1.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları 1220 lira birden değişecek! Yatırımcılar şoktaAltın fiyatları 1220 lira birden değişecek! Yatırımcılar şokta
FETÖ’cü Enes Kanter, FETÖ’cü abileri tarafından dolandırıldı! 110 milyon dolarını çarptılar!FETÖ’cü Enes Kanter, FETÖ’cü abileri tarafından dolandırıldı! 110 milyon dolarını çarptılar!
ABD tarihinde bir ilk: Trump’ı yıkan karar! Başkanlık yarışını nasıl etkileyecek?ABD tarihinde bir ilk: Trump’ı yıkan karar! Başkanlık yarışını nasıl etkileyecek?
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 3 suç örgütü çökertildi!Jandarmadan 5 ilde operasyon: 3 suç örgütü çökertildi!
İlaç bitince doktora gitme devri sona eriyor! 1 yıllık reçete sistemi geliyor…İlaç bitince doktora gitme devri sona eriyor! 1 yıllık reçete sistemi geliyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deniz Akkaya’ya konuşma yasağı getirildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’ndan yine seksi pozlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Natalie Portman yeni sevgilisiyle yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Banka yöneticileri duruşmada: Her şey Fatih Terim ile başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Uğur Mumcu suikastı davasında 3 bakanlıktan İran talebi. Avukatlar eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın dinlenmesini istedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Suudi Arabistan’da bikinili defile. Gözlerinize inanamayacaksınız
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Abdullah Gül parti kuruyor. 3 partiyi birleştirip başına geçecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Ercan yıkıcı depremin olacağı ili açıkladı. Herkes İstanbul’da beklerken o başka bir yeri işaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatları 1220 lira birden değişecek! Yatırımcılar şokta
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bodrum’da şezlong fiyatı 3 bin TL’ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Ercan yıkıcı depremin olacağı ili açıkladı. Herkes İstanbul’da beklerken o başka bir yeri işaret ettiMayıs 31, 2024-3:56 pm
İstanbul’da bir otele bombalı saldırı girişimiMayıs 31, 2024-3:47 pm
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 3 suç örgütü çökertildi!Mayıs 31, 2024-9:40 am
Haluk Levent’ten İsraillilere İbranice çağrıMayıs 31, 2024-9:39 am
”FETÖ elebaşı Gülen kaçırıldı” iddiası!Mayıs 31, 2024-9:36 am
Kripto varlık düzenlemesi komisyonda kabul edildiMayıs 31, 2024-9:35 am
Bahar Candan ve Nihal Candan davasında flaş gelişme!Mayıs 30, 2024-4:00 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !