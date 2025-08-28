BM’den Gazze Uyarısı: 45 Bin Çocuk Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nde giderek derinleşen insani krize dikkat çekerek acil yardım çağrısında bulundu. Açıklamada, bölgede 45 bin çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamının ciddi tehlike altında olduğu belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi’nin ABD dışındaki tüm üyeleri, kıtlığın varlığını teyit eden raporların ardından ortak bir açıklama yaparak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze’deki milyonlarca insan halihazırda gıda güvensizliği yaşıyor. Özellikle Han Yunus ve Deyr el-Balah bölgelerinde kıtlığın önümüzdeki aylarda daha da artacağı vurgulandı.

Açıklamada, her geçen gün daha fazla insanın, özellikle de çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Ayrıca, kıtlığın önlenmesi için insani yardım koridorlarının açılması gerektiği, uluslararası hukukun ihlal edilmemesi için tüm taraflara sorumluluk düştüğü bildirildi.

BM yetkilileri, Gazze’deki durumun artık sadece bölgesel değil, küresel bir insani kriz boyutuna ulaştığını belirterek, geç kalınması halinde çok daha ağır sonuçların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

