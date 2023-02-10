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Bakan Özer’den LGS ve YKS açıklaması

Bakan Özer’den LGS ve YKS açıklaması
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10 Şubat 2023 - 13:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “LGS’yi sadece 8’inci sınıfın birinci dönem konularından yapacağız. Yine YKS’de 12’nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak” dedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Malatya’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulundu. 20 Şubat’a kadar tüm Türkiye’de eğitim öğretime ara verildiğini kaydeden Özer, 71 ilde depremle ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen, ara verme sebebinin tüm öğretmenlerin ve millî eğitim camiasının 10 ildeki yaraları sarmak için seferberlik halinde olması olduğunu dile getirdi. Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bölgede günlük 945 bin 215 kişiye sıcak yemek ve 196 bin 100 çorba dağıtıldığını, toplamda 1 milyon 141 bin 315 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını ifade etti. Meslek liselerinde kurulan ekmek üretim atölyelerinde günlük olarak 1 milyon ekmek üretilerek depremzedelere ulaştırıldığını kaydeden Özer, şunları söyledi:

“Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan okullarda, pansiyonlarda, yurtlarda, öğretmenevlerinde yaklaşık 450 bin vatandaşımıza barınma hizmeti veriyoruz. Yine Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaklaşık 5 bin kişilik arama kurtarma ekibi tüm illerimizde AFAD’a yardım ederek arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. 2 bin öğretmenimiz 10 ilimizdeki vatandaşlarımıza psikolojik destek vermek için sahada aktif olarak çalışıyorlar. Diğer illerden gelen on binlerce gönüllü öğretmenimiz de sahada hem organizasyonlarda hem çadırların, toplanma yerlerinin organizasyonunda hem gelen malzemelerin tasnif işlemlerinde aktif olarak çalışıyorlar. Yani sadece 10 ilde değil, 81 ildeki tüm Milli Eğitim camiası 10 ilin yaralarını sarmak için seferber oldu. Dolayısıyla 81 ilde eğitim öğretime ara vermeseydik diğer bu lojistik destekleriyle ilgili aksamalar yaşanacaktı. Onun için 71 ilde de bu süreci eş güdümlü bir şekilde yürütüyoruz. Yavaş yavaş diğer birimler devreye girdikçe biz çekileceğiz.”

“İKİNCİ DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL”

10 ilde ikinci dönemde tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacağını, deprem bölgesindeki ailelerin isterlerse farklı illere öğrencilerini nakledebileceklerini de anımsatan Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS’ye ilişkin alınan yeni kararları da şöyle açıkladı:

“LGS’de sadece 8’inci sınıfın birinci dönemi konuları dahil olacak. Yani 8’inci sınıfın ikinci dönemi dahil olmayacak. Yine YKS’de 12’nci sınıfın ikinci dönem konuları sınavda dahil olmayacak. Bunu da tüm kamuoyuyla paylaşmış olayım. Biz bakanlık olarak hızlı bir şekilde tüm okullarımızı çocuklarımızla buluşturmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.”

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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