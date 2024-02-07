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Borsa rekor seviyeyi gördü!

Borsa rekor seviyeyi gördü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Şubat 2024 - 15:53

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.934,84 puanla rekor seviyeyi gördü.

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