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Twitter Sonunda Bu Özelliği Getirdi

Twitter Sonunda Bu Özelliği Getirdi
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12 Ekim 2021 - 13:01
Twitter, kullanıcılarının uzun zamandır talep ettiği, engelleme yoluna başvurmadan doğrudan takipçi çıkarma özelliğini sonunda yayınladı.

Twitter, kullanıcılarının uzun süredir beklediği engellemeden doğrudan takipçi çıkarma özelliğini getirdi. Özellik, şu anda yalnızca web tarafında kullanılıyor.

Twitter, kullanıcılarının uzun zamandır istediği doğrudan takipçi kaldırma özelliğini teste almıştı. Özellik, haftalar süren testleri ardından bugün en sonunda yayınlandı. Özellikle birlikte kullanıcılar, istemediği bir takipçiyi takipçi listelerinden doğrudan kaldırma imkânına sahip oldular.

Özelliği kullanmak isteyenler şu üç adımı takip etmeli:

-Profil’den ‘Takipçi’ seçeneğine tıklayarak takipçilerinizin listelendiği sayfaya gelin.

-Takipçileriniz arasından çıkarmak istediğiniz bir kullanıcının yanındaki üç nokta işaretine basın.

-Açılan menüde ‘Bu takipçiyi kaldır’ seçeneğine basın.

Yeni özellik böyle gözüküyor:

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