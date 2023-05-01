Survivor All Star’da 5. yarışmacı belli oldu! ‘Hepimizin takdirini toplamıştı…’

Survivor All Star’da yarışacak beşinci yarışmacı belli oldu. Yeni ismi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, “Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplamıştı” ifadelerini kullandı.
Survivor All Star 2024 heyecanı eylül ayıyla birlikte başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya Nihat Altınkaya, Nagihan Karedere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu’un katılacağını açıklayarak start’ı verdi. Acun Ilıcalı son olarak Survivor All Star 2024’e katılacak bir ismi daha açıkladı.
Survivor 2023, 13 Haziran akşamı yapılan final programı ile sona ermiş ve kıyasıya mücadelenin kazananı Nefise olmuştu.
Bu yıl düzenlenecek Survivor All Star’da ise kimlerin yarışacağı ise merak konusu…
Survivor All Star 2024 heyecanı eylül ayıyla birlikte başladı.
Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak isimleri açıklamaya başladı.
Acun Ilıcalı ilk olarak Nihat Altınkaya’nın adını duyurdu.
Sonrasında ise “Bir daha gitmem” diyen Nagihan Karedere’nin katılacağını açıkladı.
Ardından da Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken’in yarışmaya katılacağı duyuruldu.
Survivor All Star 2024’ün dördüncü yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Ilıcalı “Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024’te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.
Survivor All Star 2024’ün beşinci yarışmacısı da belli oldu.
Acun Ilıcalı, yeni ismi “Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldırım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan..” diyerek duyurdu.
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