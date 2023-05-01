Survivor All Star’da 5. yarışmacı belli oldu! ‘Hepimizin takdirini toplamıştı…’

Survivor All Star 2024 heyecanı eylül ayıyla birlikte başladı. Acun Ilıcalı yarışmaya Nihat Altınkaya, Nagihan Karedere, Ogeday Girişken ve Aleyna Kalaycıoğlu’un katılacağını açıklayarak start’ı verdi. Acun Ilıcalı son olarak Survivor All Star 2024’e katılacak bir ismi daha açıkladı.