İSTANBUL DEPREMİNE DAİR EZBER BOZAN AÇIKLAMA

Son günlerde Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, beklenen İstanbul depremi konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi. Deprem uzmanları farklı görüşler dile getirirken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan gelen açıklama dikkat çekti. Bektaş, Marmara Denizi’ndeki fay hareketleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak büyük bir depremin mevcut koşullar altında “çok zor” olduğunu ifade etti.

Marmara denizi’ndeki fay hareketleri ne anlama geliyor?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul ve çevresindeki deprem riskiyle ilgili yaptığı açıklamada Marmara Denizi’nde “fay sürüklenmesi” yaşandığını belirtti.Peki, fay sürüklenmesi nedir?

Fay sürüklenmesi, yer kabuğundaki tektonik hareketlerin fay hatlarında kayma ve yer değişikliğine sebep olmasıdır. Bu tür hareketler, bölgedeki stres birikimi ve deprem olasılığı üzerinde doğrudan etkili olabilir. Bektaş’a göre, bu hareketler Marmara bölgesinde beklenen büyük bir depremin gerçekleşmesini daha da zor hale getiriyor.

Uzmanlar farklı görüşler dile getiriyor

Bektaş’ın açıklamaları, İstanbul’da 7 büyüklüğünde bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten diğer uzmanlarla çelişiyor. Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamalarda Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğudan batıya doğru deprem ürettiğini ve Marmara bölgesinde uzun süredir büyük bir deprem yaşanmadığını vurgulamıştı.

Görür, İstanbul’da kesinlikle 7’nin üzerinde bir deprem olacağını belirtirken, bu görüşe karşı çıkan bazı uzmanlar bölgede yeterli stres birikimi olmadığı yönünde açıklamalarda bulunuyor.

Örneğin, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi’ndeki mevcut verilerin büyük bir deprem olasılığını desteklemediğini ve şu an için yeterli bir gerilimin olmadığını öne sürdü.

İstanbul depremi kaçınılmaz mı?

Uzmanların farklı görüşleri, İstanbul’da olası bir büyük depremin zamanlaması konusunda belirsizlikleri artırıyor. Ancak riskin tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değil. Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’un fay hatları üzerinde bulunması, depreme karşı hazırlıklı olunmasını zorunlu kılıyor.

Özellikle yapı güvenliği, kentsel dönüşüm ve afet hazırlıkları konusunda uzmanların uyarılarına kulak vermek gerekiyor. Yetkililer, İstanbul’un olası bir depreme karşı en iyi şekilde hazırlanması için önlemlerin hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.

Deprem hazırlıkları neden önemli?

Deprem bilimciler arasında görüş ayrılıkları olsa da, İstanbul’da yaşayan milyonlarca insan için deprem gerçeği kaçınılmaz bir tehdit olmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, büyük bir depremin ne zaman olacağı kesin olarak bilinmese de, hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Bu nedenle, İstanbul ve çevresindeki vatandaşların:

Binalarının dayanıklılığını kontrol ettirmesi ,

, Afet çantalarını hazır bulundurması ,

, Deprem toplanma alanlarını öğrenmesi ,

, İlgili yetkililerin açıkladığı deprem tedbirlerine uyması,

gerektiği vurgulanıyor.

Önümüzdeki süreçte uzmanlar, Marmara Denizi ve çevresindeki fay hareketlerini detaylı olarak incelemeye devam edecek. İstanbul’da deprem riskine karşı daha fazla bilimsel araştırma ve yapı denetimi yapılması gerektiği konusunda görüş birliği bulunuyor.

Yetkililer, İstanbul’un olası büyük bir depreme hazır hale getirilmesi için altyapı çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gerektiğini belirtiyor.

Depremle ilgili yapılan bu açıklamalar, İstanbul’un gelecekte nasıl bir riskle karşı karşıya olduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ancak riskin tamamen ortadan kalkmadığı gerçeği, hazırlıkların aralıksız devam etmesi gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net