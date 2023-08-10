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Hande Baladın’ı tehdit eden sanığa istenen ceza belli oldu

Hande Baladın’ı tehdit eden sanığa istenen ceza belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ağustos 2023 - 16:25
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden ve “Yüzüne asit atacağım” mesajı atan Mustafa N. için düzenlenen iddianamede 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.
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