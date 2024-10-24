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TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin yürek sızlatan hikayesi

TUSAŞ saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici’nin yürek sızlatan hikayesi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Ekim 2024 - 9:19
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine vardiya değişimi sırasında hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda şehit düşen başmühendis Zahide Güçlü Ekici’nin hayat hikayesi ve şehadete uzanan süreci yürekleri burktu.

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