Bahçeli’nin açıklaması DEM’de nasıl yankılandı? Partililer nasıl değerlendiriyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 22 Ekim’de partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Bugün kitabın ortasından hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak nitelikte konuşacağım” diyerek, PKK lideri Abdullah Öcalan’la ilgili yaptığı çağrı gündemdeki yerini koruyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının DEM Parti’de nasıl yankılandığını ele aldığı yazısında partiden kimi isimlerle yaptığı görüşmeleri aktardı. Erkin, isimlerini vermeden aktardığı görüşlerde kimi DEM Partililerin Bahçeli’nin açıklamasını beklemediklerini söylediklerini aktardı. Erkin’in aktardığına göre ayrıca Dem Partililer Bahçeli’nin rastgele konuşmayacağını, pek çok şeyin oturulup konuşulduğunu düşünüyorlar.

Aytunç Erkin yazısında DEM Parti koridorlarında konuşulanları şöyle aktardı:

Dün görüştüğüm DEM’in etkili bir ismi bu cümleleri kurdu.

“Fırtınalar kopuyor ama emin olun bir şey yok. Ortada bize ulaşan bir şey yok. Musavat Dervişoğlu’nu izliyorum elinde urganla çıkmış. Milliyetçilerin savaşına dönüştü. Oyları devşirmeye çalışıyorlar. Ortada somut bir durum da yok. Önümüzdeki günlerde ne olur. O kadar bilgi kirliliği var ki! Rahat bir şey de söyleyemiyorum. Grubumuzun da hassasiyeti var. Her söylenen söz bir yere çekiliyor. Kuracağınız bir cümle bile etkili. Genel merkezden uyarılar geliyor, ‘ortada somut durum yokken polemiklerin içine girmeyelim’ denildi.”

“BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMASINI BEKLEMİYORDUK”

“Devlet Bahçeli zaman zaman böyle radikal açıklamalar yapıyor. Bana deseydiniz böyle bir açıklama yapacak diye. Beklemezdik. Beklemiyordum. Ben önümüzdeki günlerde daha da önemli şeyler olacağını düşünüyorum. Bu bilgi değil. Tahmin ediyorum.”

“İÇ DİNAMİKLERİN HAKİM OLDUĞU BİR SÜREÇ”

Dedim ki “2009’da başlayan süreçte üçüncü göz vardı. Uluslararası boyutunu da sonrasında öğrendik. Bugün nasıl?”. Yanıt çarpıcıydı: “O süreçlerin hepsinin içindeydim. Bugün beni mutlu eden şu: 20 günde iklim değişti Türkiye’de. İç dinamiklerin bu konuda çözümle ilgili ciddi talepleri var. Dışarıdan değil. Kamuoyu da değişti. Herkes kan deryasından kurtulmak istiyor. İnanıyorum dıştan değil, iç kamuoyunun desteğiyle bir çözüm olacaktır.”

“BAHÇELİ RASTGELE KONUŞMAZ”

“Soru şu: ‘Suriye’nin kuzeyinde YPG ne olacak.’ DEM’li yetkili dedi ki: ‘YPG meselesi Suriye’nin iç sorunu biz kendi sorunumuza bakalım. Öcalan dediğimizde bize kulak vermiyorlardı. Ama Abdullah Öcalan bütün Kürtler üzerinde İran’da, Irak’ta, Suriye’de ve Türkiye’de etkili bir isim. Bence bunlar oturuldu, konuşuldu. Öyle rastgele söylenmiş sözler değil Bahçeli’nin sözleri. Orası Suriye’nin içişleri. Ülke kendi Kürt vatandaşıyla başaracaksa egemen güçler diğerleriyle de dost olacak. Suriye’de de Kürt vatandaşları da tehlike arz etmez. Tahminim rastgele atılmış bir adım değil.”

MİT, PARLAMENTODAN DAHA İLERİDE

“Meclis açılışından başlayan süreç ve Öcalan’ı adres göstermeleri sıradan değil. Gerçekten önemli etkinliğini biliyorlar. 1000 yıllık bir devletten yüz yıllık bir devletten bahsediyoruz. Etkili olduğunu bilmez mi? Ama nasıl bir görüşme var bilmiyorum. Daha önceki süreçte adımı atan MİT Müsteşarı Emre Taner’di. Tanıştım onunla da. Emin olun onların bilgi birikimleri o kadar çok ki. Gençliğimizde MİT deyince tüylerimiz diken diken olurdu. Tanışınca anladım parlamentodan daha ilerideler. Konuyu iyi biliyorlar. Büyük ihtimal yine MİT üzerinden gidiyordur.”