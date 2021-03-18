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Diyarbakır’da ele geçirildi! Urartu ve Roma dönemine ait

Diyarbakır’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Urartu ve Roma dönemlerine ait bilezik, kemer, obje, heykel ile bronz olmak üzere 45 tarihi eser ele geçirildi.

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Diyarbakır’da ele geçirildi! Urartu ve Roma dönemine ait
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18 Mart 2021 - 19:02
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, Van’da oturan kişilerin ellerinde bulundurdukları piyasa değeri 200 bin lira olan çeşitli tarihi eserleri satmak için Diyarbakır’a getirecekleri yönünde bilgi edinildi. Hemen harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu şüphelilerin bulunduğu otobüsü Bismil ilçesinde durdurdu. Otobüsteki 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Urartu ve Roma dönemlerine ait bilezik, kemer, obje, heykel ile bronz tablet olmak üzere toplam 45 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınmak üzere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı.

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