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Turkuvaz Medya Grubu’nda korona şoku! Ekibin tamamı yakalandı, ofis kapatıldı!

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Turkuvaz Medya Grubu’nda korona şoku! Ekibin tamamı yakalandı, ofis kapatıldı!
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19 Mart 2021 - 15:39
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Turkuvaz Medya Grubu’nda korona şoku! Ekibin tamamı yakalandı, ofis kapatıldı!

 

Turkuvaz Medya Grubu’nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Grubun İzmir’deki atv ve a haber bürosunda çalışan ekip koronavirüse yakalandı. Ofis kapatıldı.

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Türk medyasındaki koronavirüs dalgasından atv ve a haber’in İzmir bürosu da darbe aldı. Büroda muhabir ve kameramandan oluşan 5 kişilik ekibin tamamı koronavirüse yakalandı.

atv ve a haber’in İzmir bürosu yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldı. Çalışanlar evlerinde karantinaya girdi. Çalışanlardan bazılarının hastalığı ağır geçirdiği belirtildi.

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