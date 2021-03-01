Turkuvaz Medya Grubu’nda korona şoku! Ekibin tamamı yakalandı, ofis kapatıldı!
Turkuvaz Medya Grubu’nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Grubun İzmir’deki atv ve a haber bürosunda çalışan ekip koronavirüse yakalandı. Ofis kapatıldı.
Türk medyasındaki koronavirüs dalgasından atv ve a haber’in İzmir bürosu da darbe aldı. Büroda muhabir ve kameramandan oluşan 5 kişilik ekibin tamamı koronavirüse yakalandı.
atv ve a haber’in İzmir bürosu yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle kapatıldı. Çalışanlar evlerinde karantinaya girdi. Çalışanlardan bazılarının hastalığı ağır geçirdiği belirtildi.