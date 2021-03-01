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Mehmet Ceyhan ‘Risklidir’ deyip uyardı!

Mehmet Ceyhan ‘Risklidir’ deyip uyardı!
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09 Aralık 2021 - 16:56

Mehmet Ceyhan ‘Risklidir’ deyip uyardı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü salgınının ilk dönemlerinde vurulan Sinovac aşılarıyla ilgili açıklama yaptı. Ceyhan, üçüncü dozu Sinovac olan kişilere 4. doz aşı gerektiğini söyledi.

Mehmet Ceyhan 'Risklidir' deyip uyardı!

 

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamayla ilgili yapılan yanlışlar hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

* “Üçüncü dozun #sinovac ‘ın #coronavac aşısı ile yapılan kişilere 4. doz aşı gerekiyor. İlk 2 doz aşılamaları seçilirken #biontech – Pfizer aşısı yaklaşık fiyatlarla alınabilecekken, #coronavirus Bilim Kurulu anlaşılmaz bir gerekçeyle Sinovac’ın aşısını tercih etti.

* Üstelik ilk aşılanan grup bağışıklığı iyi olmayan yaşlılar ve kronik hastalığı olanlardı ve bu gruplarda inaktif aşının yanıt verme şansı sağlıklı insanlara göre çok daha düşüktü.

* Hepimiz aşılanmak aşılanmamaktan çok daha güvenli olduğu için bu aşıyla aşılandık.

* Geçen sürede bu aşıyı olanlarda antikor yanıtının #mrna aşısı uygulananlara göre daha düşük olduğu ve daha erken azaldığını gördük.

* Ve 3. doz aşılama başladı. 3. doz aşının mRNA aşısı olması gerektiğini defalarca dile getirmemize rağmen, bilim kurulu halkın tercihine bıraktı.

* Şimdi 3. dozunu Sinovac yaptıranlarda da antikor erken düşüyor. Sinovac’ın aşısı genç ve sağlıklı kişilerde virus dolaşımı düşükse 3. dozda kullanılabilir.

* Ancak uyguladığımız yaş ve risk grupları, aktif vaka sayısı dikkate alınırsa, şu anda 3. doz için risklidir.

* Ayrıca coronavirus aşısının sonuçlarının bazı bilim kurulları tarafından etkinlik ve etkililik sonuçları yerine, “bir tık daha iyi” gibi benim bilmediğim, belki yeni gelişmiş bir bilimsel dille açıklanmasını da hayretle karşılıyorum.

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