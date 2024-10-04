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Alzheimer, kalp hastalığı ve diyabete neden oluyor! ‘Yaşlılıkta düzenli diş muayenesi şart’

Alzheimer, kalp hastalığı ve diyabete neden oluyor! ‘Yaşlılıkta düzenli diş muayenesi şart’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Ekim 2024 - 11:18

Diş eti hastalıkları ve diğer ağız problemlerinin diyabet, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi kronik hastalıkları tetikleyebileceğine veya şiddetlendirebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, yaşlılıkla birlikte gelen diş problemleri hakkında bilgi verdi ve düzenli diş kontrollerinin öneminden bahsetti.

1YAŞLILIK AĞIZ HİJYENİNİ SAĞLAMAYI ZORLAŞTIRABİLİYOR

YAŞLILIK AĞIZ HİJYENİNİ SAĞLAMAYI ZORLAŞTIRABİLİYOR

 

Ağız ve diş sağlığının genel sağlık ile bağlantılı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Diş eti hastalıkları ve diğer ağız problemleri diyabet, kalp hastalığı ve Alzheimer gibi kronik hastalıkları tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir. Düzenli diş muayeneleri ve kontrolleri ile bu riskler azaltılabilir” dedi. Yaşlı bireylerin diş bakımı konusunda daha fazla yardıma ihtiyaç duyabildiğinin altını çizen Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “El becerilerinde azalma ve görme problemleri gibi yaşlanma ile birlikte gelen bazı problemler, yaşlı bireylerin diş bakımını kendi başlarına yapmalarını zorlaştırabiliyor. Düzenli diş muayeneleri ve kontrolleri sırasında diş hekimi veya diş hijyenisti, yaşlı bireylere diş bakımı konusunda gerekli yardımı ve eğitimi sağlayabilir” önerisinde bulundu.

 

2YAŞLI BİREYLER ÖZEL BİR DİŞ BAKIMINA İHTİYAÇ DUYABİLİYOR

YAŞLI BİREYLER ÖZEL BİR DİŞ BAKIMINA İHTİYAÇ DUYABİLİYOR

 

Yaşlılara diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak gibi günlük ağız hijyenini ihmal etmemeleri, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden kaçınmaları, yeterli su içmeleri, sigara ve alkolden uzak durmaları konusunda tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, yaşlı hastaların, farklı sağlık problemleri ve ilaç kullanımı gibi çeşitli faktörlerden dolayı özel bir diş bakımı ve tedavisine ihtiyacı duyduklarını söyledi. Geriatri diş hekimliğinin yaşlı hastaların ağız ve diş problemlerini teşhis ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmayı sağlayan bir eğitim programı olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Yaşlı ve engelli hastalar için diş kliniklerinde tekerlekli sandalye kullanan hastaların rahatça girebilmesi ve tedavi olabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, yaşlı hastaların uzun süreli tedavilerde rahat edebilmesi için ergonomik klinik üniteleri kullanılması gerekir” dedi.

 

3DİŞ PROBLEMLERİ İÇİN DÜZENLİ KONTROLLER ÖNEMLİ

DİŞ PROBLEMLERİ İÇİN DÜZENLİ KONTROLLER ÖNEMLİ

 

Yaşlılık döneminde, ağız ve diş sağlığını korumak için düzenli diş muayeneleri ve kontrolleri yaptırmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, bunun birkaç sebebinin olduğunu belirterek, “Yaşlanma ile birlikte ağız ve diş problemleri daha yaygın hale geliyor. Diş eti hastalıkları, diş çürümesi, tükürük azalması ve ağız kuruluğu gibi problemler yaşlı bireylerde daha sık görülüyor. Düzenli diş muayeneleri ve kontrolleri ile bu problemler erken teşhis ve tedavi edilebilir” şeklinde konuştu.

 

4KONTROLLERLE YAŞLI BİREYLERE ÖZEL ÖNERİLER SUNULABİLİR

KONTROLLERLE YAŞLI BİREYLERE ÖZEL ÖNERİLER SUNULABİLİR

 

Diş hekiminin yaşlı bireylere özel beslenme önerileri, ağız hijyeni teknikleri ve ağız kuruluğu gibi problemler için çözümler sunabileceğini de vurgulayan Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, “Yaşlı bireylerin en az yılda iki kez diş muayenesi ve kontrolünden geçmesi önerilir. Diş eti hastalığı veya diyabet gibi kronik hastalığı olan yaşlı bireylerin daha sık diş hekimine gitmesi gerekebilir” diye konuştu. Diş muayenesi ve kontrolü sırasında diş hekiminin, dişlerin ve diş etlerinin genel durumunu inceleyerek diş eti hastalığı ve diş çürümesi olup olmadığını kontrol ettiğini de kaydeden Prof. Dr. İbrahim Berk Bellaz, ağız kanseri taraması, tükürük akışını ölçme, gerekirse röntgen çekimi ve diş bakımı ve ağız hijyeni konusunda gerekli tavsiyelerin de verildiğini anlattı.

 

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